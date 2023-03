Tra arte e scienza: è nato Overlap

Il progetto interdisciplinare sviluppato all’Asinara è ora raccolto in un volume

Presentazione: venerdì 3 marzo ore 18 nella sede della Fondazione di Sardegna

A condurre la presentazione i curatori del volume: Dario La Stella e Valentina Solinas

Tra arte e scienza: è nato Overlap

Una ricerca tra arte e scienza che racconta il legame indissolubile tra l’essere umano e l’ambiente sullo sfondo dell’ Asinara: isola parco.

Dopo tre anni di ricerca interdisciplinare su biodiversità, migrazione e residenza

venerdì 3 marzo nella sede della Fondazione di Sardegna a Sassari, in via Carlo Alberto n. 7, alle ore 18 sarà presentato il volume di recente pubblicazione: Overlap.

A condurre la presentazione, che sarà arricchita da contributi video, saranno, dunque, i curatori del volume:

Dario La Stella e Valentina Solinas, il direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, Vittorio Gazale e alcuni dei 14 autori.

Pubblicata a dicembre 2022 da Senza Confini Di Pelle la monografia Overlap è il primo volume della collana editoriale Icemura di La Stella e Solinas.

La monografia edita da “Senza Confini Di Pelle” nell’ambito del progetto “Asinara Project – International CEnter of MUltidisciplinary Research in Asinara”

è stato realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna attraverso il bando Sviluppo Locale del 2022.

Dichiarazioni

“Il progetto Icemura, da cui prende il nome la collana editoriale –dice La Stella –

nasce nel 2022 con l’obiettivo di produrre pubblicazioni scientifiche con una veste artistica, per raggiungere un pubblico eterogeneo con una ricaduta sia locale che internazionale”.

Icemura, che intende diventare un riferimento per la ricerca multidisciplinare nel Parco dell’Asinara su tematiche quali la biodiversità e più in generale la sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente; ha un background che si fonda sulla ricerca sul campo, sul vivere il territorio dell’Asinara come uno spazio di contemplazione e di apprendimento.

“La monografia Overlap racconta il primo triennio (2019 – 2021) dell’omonimo progetto multidisciplinare, tutt’ora in corso, attraverso lo sguardo e l’esperienza dei suoi partecipanti e artefici –

dice Solinas –

e vuole riportare attraverso parole ed immagini, quello che i corpi dei ricercatori hanno vissuto in relazione alle terre che hanno attraversato, alle piante di cui hanno respirato l’ossigeno, agli animali con cui hanno condiviso un tempo, al mare che li ha portati su altre sponde”.

Il progetto OVERLAP – Eventi tra Arte e Scienza su Biodiversità e Migrazione

Il progetto di respiro internazionale OVERLAP – Eventi tra Arte e Scienza su Biodiversità e Migrazione vede dal 2019 riunirsi all’Asinara per i suoi Workshop Residenziali un gruppo di lavoro composto da artisti, studenti e docenti universitari di differenti discipline (danza, fotografia, arte visiva, urbanistica, antropologia, geografia, biologia); insieme a cittadini e richiedenti asilo, per portare avanti la ricerca sui temi della Migrazione, Biodiversità e Residenza, partendo dalla coincidenza rilevata nella sovrapposizione delle rotte migratorie di esseri umani e uccelli.

La monografia è un’opera corale che si avvale del contributo di 14 autori afferenti alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, alle associazioni Cult, MEDU, Senza Confini Di Pelle, Tusitala, e al Parco Nazionale dell’Asinara.

Un libro di 213 pagine (in italiano con traduzione inglese a fronte), in cui 106 immagini accompagnano la narrazione suddivisa in tre aree tematiche, Biografia, Biodiversità, Confini, che rispecchiano i tre focus della ricerca.

La pubblicazione è inoltre arricchita dai contenuti multimediali del progetto Overlap (video, videodanze, approfondimenti, fotografie), fruibili attraverso i QR CODE presenti nelle sue pagine.

OVERLAP e ICEMURA sono progetti dell’associazione Senza confini Di Pelle realizzati con il contributo di Fondazione di Sardegna e la collaborazione ed il sostegno di 23 partner internazionali

Le azioni di Overlap e di Icemura, negli anni, hanno avuto il patrocinio del Comune di Sassari e il contributo del Comune di Porto Torres (SS), della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero per la Cultura.

Per maggiori informazioni sul progetto Overlap:

http://www.senzaconfinidipelle.com/wover.html