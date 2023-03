Tourisma, “Nel grembo della terra-un viaggio in Trexenta”. Presentazione del libro di Paola Carta. Piero Prunetti: “Sardegna gigante isola archeologica”.

Firenze, 26 marzo 2023 – E’ stato presentato questa mattina il racconto illustrato di Paola Carta, assessora al Turismo di Guasila, al Tourisma di Firenze, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale. “Il racconto nasce a completamento del mio percorso di studi e con la finalità di comunicare il territorio attraverso la potenza del racconto, che evoca immagini, sogni, visioni, di una terra ricca di archeologia, tradizioni e beni immateriali che meritano di essere conosciuti. Perché il viaggio in Trexenta di una ragazza, protagonista del libro?

Perché la Trexenta è un territorio che vale di più della somma dei comuni che ne fanno parte. E’ un prodotto vincente solo se proposto nella sua interezza; ecco perché siamo qui a Firenze, per proporre un territorio complesso ma allo stesso tempo affascinante”. A dirlo è stata l’autrice, Paola Carta, che questa mattina ha presentato il suo lavoro, insieme ai due fotografi che lo hanno illustrato, con gli scatti delle suggestive realtà del territorio: Nicola Castangia e Lorenzo Naitza.

Paola Casula, Presidente della Unione dei Comuni della Trexenta. “Il lavoro del racconto illustrato è in perfetta sintonia con il progetto Trexenta Experience che i 9 sindaci del territorio stanno portando avanti; grazie anche ai finanziamenti della Regione Sardegna; per la promozione del territorio. Siamo felici di aver presentato questo libro a Firenze. Per noi è un modo nuovo di comunicare il territorio. La particolarità di questo racconto è infatti il suo essere modulare; vive di vita propria anche nelle sue singole parti, portando il lettore visitatore già in viaggio per la Trexenta attraverso la lettura e la potenza delle immagini”.

advertisement

Alla presentazione di “Nel grembo della Terra” ha partecipato anche Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva e di Tourisma. “La Sardegna rinnova da anni la sua partecipazione al Salone della Archeologia: è una enorme isola archeologica, stupenda nelle sue parti e nella sua totalità, che merita una vetrina nazionale e internazionale e noi siamo sempre lieti di averla alla nostra manifestazione”.