Time in Jazz numero trentasei: arriva la cantante Serena Brancale

Time in Jazz numero trentasei: anche la cantante Serena Brancale

nel cast del festival diretto da Paolo Fresu in programma dall’8 al 16 agosto

tra Berchidda (Ss) e altri centri del nord Sardegna.

Fino al 21 aprile prosegue su Vivaticket

la prevendita degli abbonamenti a prezzo speciale.

Prosegue con un’artista femminile lo svelamento dei protagonisti della trentaseiesima edizione di Time in Jazz , in programma dall’8 al 16 agosto tra Berchidda (Ss) e gli altri quindici centri e località del nord Sardegna coinvolti quest’anno: è Serena Brancale ad aggiungere il suo nome a quelli già annunciati ( Eivind Aarset col suo quartetto, Roberto Ottaviano in duo con Rob Luft , il cast del progetto “Good Old Boys Grand Orchestra”, ovvero Colle der Fomento , Kaos e Dj Craim , e il quartetto La Batteria ) e ad arricchire la tavolozza di generi e stili musicali che si potranno ascoltare la prossima estate al festival diretto da Paolo Fresu .

Chi è Serena Brancale



Classe 1989. E’ dotata di una duttilità vocale dal timbro scuro e graffiante. La cantante, polistrumentista e compositrice pugliese è riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2015. Qui ha presentato una versione raffinatissima del brano “Galleggiare”, contenuta nel suo album omonimo d’esordio. Una spiccata inclinazione a valicare i confini sonori e la sua continua voglia di ricerca, le consentono di manipolare con disinvoltura i diversi generi musicali.

Attesa il 9 agosto, Serena Brancale proporrà al pubblico di Time in Jazz il suo progetto “Soula”, una versione “one girl band” del suo terzo e più recente album, “Je so accussì”, pubblicato giusto un anno fa a marzo. Ossia un concerto in cui, accompagnandosi con pianoforte, loop station e batteria elettronica, mescola ironia e musica, parole e immagini, emozioni e vita da artista legando il pop al jazz e il R’n’b’ al soul.

Con Serena Brancale Time in Jazz svela dunque un altro nome del ricco cartellone del festival che verrà presentato ufficialmente da Paolo Fresu il prossimo 21 aprile a Berchidda. Fino a quella data sarà ancora possibile acquistare gli abbonamenti “a scatola chiusa”. Abbonamenti per le cinque serate di concerti in programma dall’11 al 15 agosto a Berchidda. Il prezzo è di 90 euro per l’intero e di 80 euro per il ridotto. Le riduzioni riguardano gli over 65 e chi ha meno di 26 anni. Prezzo che, dopo la presentazione del cartellone completo e definitivo, sarà invece di 110 euro per gli interi e 100 per i ridotti.

Info e contatti Altre informazioni e aggiornamenti sul festival sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it , mentre la segreteria di Time in Jazz risponde al numero 320 38 74 963 e all'indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it .

