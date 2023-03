Tennistavolo Sassari: in campo A2 e B2 maschili e B femminile

Tennistavolo Sassari: trasferte per la A2 e B2 maschili, la B femminile già certa dei playoff fa il concentramento di Muravera

A2 maschile. All’andata la squadra mantovana di Bagnolo San Vito si è imposta con un netto 4-0 col duello in famiglia vinto da Luca Bressan su Marco. Alberto Margarone e Gabriele Piciulin gli altri componenti di una formazione che vale la A1. Il successo sulla Torino Universitaria del turno scorso consente al Tennistavolo Sassari di andare a giocare domenica senza particolari pressioni sul campo della Paninolab Bagnolese , capolista imbattuta del girone A della. All’andata la squadra mantovana di Bagnolo San Vito si è imposta con un netto 4-0 col duello in famiglia vinto da Luca Bressan su Marco. Alberto Margarone e Gabriele Piciulin gli altri componenti di una formazione che vale la A1.

La B2 maschile è impegnata a Roma contro l’Eureka, formazione sulla quale ha un vantaggio di due lunghezze. Vantaggio guadagnato grazie alla vittoria dell’andata per 5-2. Per il Tennistavolo Sassari tris di successi firmati da Segun Olawle e una vittoria a testa per Tonino Pinna e Luca Baraccani

Torna in campo la B femminile. La squadra sassarese ha già vinto il girone I e può affrontare il concentramento di Muravera col solo obiettivo di tenersi in forma per i playoff che si disputeranno in maggio a Terni. Domenica alle 11 la squadra sassarese gioca contro il Giovanni Castello “B” e alle 14 se la vede con l’Eureka Roma. Sono due avversarie battute nettamente all’andata per 4-0 dal quartetto formato da Claudia Caragea, Laura Pinna, Stanislava Burenina ed Elena Rozanova.

