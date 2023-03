Tennistavolo Norbello – Le A2 femminili chiudono in testa, altre belle soddisfazioni

Meglio di così non poteva andare per il Tennistavolo Norbello. La A1 femminile è salva, ma dietro la sorreggono egregiamente le due compagini di A2 che chiudono la stagione regolare al comando dei gironi B e D. Per loro niente play off per via della presenza “ingombrante” della formazione ammiraglia, ma la tifoseria è al settimo cielo. Stessa euforia si riscontra nei reparti dirigenziali con Simone Carrucciu che spende parole di encomio per le ragazze: “Da nord a sud le nostre atlete hanno lasciato il segno con dimostrazioni di forza che la classifica ha tradotto molto bene. Avrebbero meritato il premio dei play off ma il regolamento non lo consente. E allora si devono accontentare dei nostri complimenti che vengono dal profondo del cuore e manifestano la grande stima che la dirigenza nutre per loro”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” Nazionale

Quinto Concentramento advertisement Domenica 12 marzo 2023 Ore 11 – 14

Sede di Gioco Verzuolo (CN)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Blu TT Marco Polo 3 3 A4 Verzuolo A.S.D. Tennistavolo Norbello Blu 1 4

KRISZTINA NAGY IMPLACABILE

Nessun pericolo, l’imbattibilità è salva, figuriamoci il primato. Come da pronostico si temeva la italo cinese del TT Marco Polo Wu Xuelan che anche nel match di ritorno infligge gli unici dispiaceri stagionali alla ungherese giallo blu Timea Peterman. Ma ad incantare i supporters ci pensa l’italo magiara Krisztina Nagy che chiude il concentramento di Verzuolo al 100% con quattro successi personali. Gohar Atoyan non produce ma continua ad essere perno pluriennale fondamentale dell’organico.

“Siamo riuscite ad imporci in un girone abbastanza equilibrato. Contro il TT Marco Polo Timea è stata costretta alla resa da colei che attualmente è la n. 3 d’Italia – spiega Krisztina Nagy – ma abbiamo comunque pareggiato; infatti ho fatto in modo che allestendo la formazione, Gohar, contrariamente all’andata, incontrasse la Petenzi. Ha perso ma ha avuto chances per fare sua la sfida. Con il Verzuolo già matematicamente condannato ai play out la partita è andata via veloce con Timea che ha rischiato con una Frisone in buona forma. Io in entrambe le sfide ho mantenuto i favori del pronostico. Oltre ad aver vinto il girone, la felicità è doppia perché ci siamo trovate molto bene tra noi ed è stato tutto molto bello”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” Nazionale

Quinto Concentramento Domenica 12 marzo 2023 Ore 11 – 14

Sede di Gioco Casamassima (BA)

A.S.D. Tennistavolo Norbello “Giallo” ASD TT Vasto 4 1 ASD TT Ausonia Enna A.S.D. Tennistavolo Norbello “Giallo” 1 4

COLLETTIVO SENZA SBAVATURE

Dopo mesi e mesi di lontananza dai campi e per di più senza allenamento la matricola universitaria Gaia Smargiassi cicca la gara d’esordio e poi contro l’Enna ritrova la mano e i risultati eclatanti. La paraguayana Lucero Ovelar e la capitana Marialucia Di Meo sono impeccabili con tre successi a testa: la vetta della classifica è servita.

“A nome di tutte posso affermare la nostra contentezza per il risultato acquisito – approfondisce l’atleta avellinese – soprattutto se consideriamo che ad inizio campionato auspicavo come traguardo la salvezza. Partita dopo partita abbiamo preso consapevolezza del nostro valore. In particolare a Casamassima ho accolto con immensa felicità il rientro vincente di Gaia Smargiassi. Dopo aver perso la prima sfida per 3- 2 ha offerto una prestazione inaspettata battendo Selin Corrivo ma soprattutto Natalia Riabchenko. Ora le mie attenzioni saranno rivolte agli imminenti Campionati Italiani”.

