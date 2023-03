Tecnocasa: rendimenti immobiliari commerciali

Quanto rende investire in un negozio nelle grandi città d’Italia? Seondo Tecnocasa i rendimenti superano anche il 10%

I dati sulle compravendite dei negozi diramati dall’Agenzia delle Entrate rilevano che, nel 2022, le compravendite sono aumentate del 4,9%. Un segnale positivo, dunque, che conferma l’interesse degli acquirenti per questa tipologia.

Le operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa hanno rilevato come il 77,7% di queste siano indirizzate alla locazione e il 22,3% alle operazioni di acquisto. La maggioranza di chi acquista lo fa con finalità di investimento e la percentuale è in leggero aumento rispetto all’anno scorso (passa da 48,9% a 53,3%).

advertisement

I rendimenti lordi da locazione (intorno al 9% annuo lordo) hanno sempre attratto gli investitori, ancora di più adesso con l’inflazione che spinge verso il mattone. Si acquistano negozi per affittarli oppure per trasformarli, se possibile, in abitazioni laddove il cambio d’uso sia possibile.

I rendimenti annui lordi possono infatti superare anche il 10% in vie di passaggio per scendere in alcune zone top. Nelle grandi città in cui siamo presenti i rendimenti annui lordi possono andare dall’8,7% medio di Milano per arrivare all’11,7% di Roma e al 10,6% di Firenze e Torino.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui