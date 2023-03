Teatrosophia: La Reine de Marbre, spettacolo multilingue di Francesco Baj

La Reine de Marbre: Spettacolo multilingue di Francesco Baj

Regia: Flavio Marigliani

Con: Mayil Georgi Nieto-Marta Iacopini-Flavio Marigliani

DAL 9 AL 12 MARZO 2023

Teatro Multilingue torna a Teatrosophia. Dopo il successo di Mrs Green e Goodbye Papà e una tournée che li ha portati a Madrid, Bristol, Kingston e varie volte a Londra. Si tratta dell’unica compagnia che crea spettacoli multilingue. Ossia, più lingue mescolate in maniera naturale all’interno della stessa pièce. Ovvero una particolarità che nulla toglie alla comprensione del testo.

Lo spettacolo

Italiano – Un veliero alla deriva nel Mediterraneo. Si tratta del Capitan Arlecchino e due dame di compagnia di una regina decapitata nel XVIII secolo, ossia Madonna Angelica e Petite Lucrecia. I tre sono i sopravvissuti ad una tempesta senza precedenti. Tempesta che li porta a scontrarsi con le barche dei migranti in rotta verso l’Europa. Infatti, fanno naufragio in una Grecia devastata dagli incendi e pescano plastica dal mare. Inoltre, pur di sopravvivere in un mondo a loro sconosciuto, si reinventano democratici del XXI secolo vendendo i simboli della democrazia ai bagnanti sulle spiagge.

Dunque, La Reine de marbre è un divertissement di commedia e assurdo che attraverso una reinterpretazione dei meccanismi della commedia dell’arte, pone uno sguardo fortemente critico ai problemi politici e sociali del mondo odierno.

advertisement

In francese

Français – Un voilier à la dérive sur la méditerranée. Le Capitán Arlecchino et deux dames de compagnie d’une reine décapitée au 18ème siècle, Madonna Angelica et Petite Lucrecia, sont les survivants d’une terrible tempête qui les conduit à heurter des bateaux de migrants qui se dirigent vers l’Europe. Ils échouent dans une Grèce dévastée par des incendies, pêchent du plastique dans la mer et afin de survivre dans ce monde qui leur est inconnu, ils tentent de vendre les symboles de la démocratie sur les plages…

La Reine de marbre est un divertissement drôle et absurde qui à la façon de la Comédia dell’arte, porte un regard critique sur les problèmes politiques et sociaux de l’Europe d’aujourd’hui.

In spagnolo

Español – Un velero a la deriva en el Mediterráneo. El Capitán Arlequín y dos damas de compañía de una reina decapitada en el siglo XVIII, Madonna Angelica y Petite Lucrecia, son los supervivientes de una tormenta sin precedentes. Tormenta que les lleva a chocar con los barcos de emigrantes que se dirigen a Europa. De hecho, naufragan en una Grecia devastada por los incendios y pescan plástico en el mar. Para sobrevivir en un mundo desconocido para ellos, se re-inventan como demócratas del siglo XXI vendiendo los símbolos de la democracia a los bañistas en las playas.

La Reine de marbre es un divertissement divertido y absurdo que, a través de una reinterpretación de los mecanismos de la commedia dell’arte, da una mirada fuertemente crítica ante los problemas políticos y sociales de la Europa de hoy.

In inglese

Infine, English – Blissfully drifting through the Mediterranean aboard an 18th-century vessel are El Capitan Arlecchino and two ladies-in-waiting of a beheaded queen: Madonna Angelica and Petite Lucrecia. A terrible storm comes and shakes the ship to its core. The three barely survive and find themselves in Greece where they bump into the boats that carry migrants to Europe. While the land is devastated by wildfires, they fish plastic in the sea and try to come to grips with this new world. Thanks to Arlecchino, they soon realise that in order to survive they have to reinvent themselves as 21st-century democrats and start selling the symbols of democracy to the holidaymakers on the beach.

La Reine de marbre is a divertissement of comedy and absurd that through the revisited mechanisms of the commedia dell’arte looks at the social and political issues of our time.

Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia

Informazioni

REINE DE MARBRE

Giovedì, Venerdì e Sabato ore 21 – Domenica ore 18,00

TEATROSOPHIA

Via della Vetrina, 7 – Roma – 00186

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+4,00 per tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00+4,00 per tessera associativa

PRENOTAZIONI:

https://www.teatrosophia.it/index.php/biglietteria

info@teatrosophia.com

0668801089- 353 3925682

Per restare sempre aggiornato su ciò che accaede intorno a te clicca qui