Teatro senza quartiere: Io, Andersen

Fantasia in scena con “Io, Andersen” di e con Marco Nateri, che firma ideazione, drammaturgia, regia e illustrazioni dell’immaginifico spettacolo in scena domenica 12 marzo alle 17 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari. Per un’anticipazione di “Teatro e Marmellata”, la rassegna dedicata a ragazzi e famiglie organizzata dal Teatro del Segno. Nell’ambito del progetto pluriennale “Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro“. Ci saranno due matinées per le scuole lunedì 13 e sabato 14 marzo alle 9.30. Per un viaggio tra storie e personaggi inventati dal celebre scrittore danese.

In anteprima al Festival “Percorsi Teatrali” 2022. Sbarca ora nel capoluogo la pièce adatta a grandi e piccini. Ispirata alla vita e alle opere di Hans Christian Andersen. Sul palco, tra raffinati giochi di luci e ombre e oggetti animati, insieme con Marco Nateri l’attrice e incisora Anna Paola Marturano. Per riscoprire come in un sogno a occhi aperti, le trame meravigliose de “I vestiti nuovi dell’imperatore”, “Il soldatino di stagno” e “La piccola fiammiferaia”.

Le voci “fuori campo” di (in ordine alfabetico) Rita Atzeri, Lucia Bendia, Maria Grazia Bodio,Stefano Ledda. Ma anche di Evelina Nazzari, Alessandro Pala Griesche, Blas Roca Rey, Monica Rogledi, Monica Zuncheddu e dei piccoli Aura Camba e Edoardo Zoccheddu e le selezioni musicali di Fabiano Varani, con i costumi di Marita Balasz e i movimenti coreografici curati da Luigia Frattaroli impreziosiscono l’incantevole itinerario nel mondo dell’artista.

“Io, Andersen” – produzione del Teatro del Segno e Il Crogiuolo – è un omaggio al ragazzo solitario divenuto narratore e poeta, che giocava con un teatrino di marionette e trascorreva i pomeriggi a contatto con la natura, per poi far tesoro dei racconti popolari ascoltati nell’infanzia nel dare forma alle sue affascinanti raccolte di fiabe.

Io, Andersen – Teatro e Marmellata 2023

biglietti: intero 10 euro – ridotto* 7 euro

biglietti bambini: intero 5 euro – ridotto* 4 euro

riduzioni: under 25 | over 65 – residenti Is Mirrionis – abbonati CeDAC – spettatori Cinema Odissea

