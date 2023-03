“Sulle ali dell’arte”: il Bocciarelli Home Theatre spicca il volo

Due date, un arco temporale di oltre mille giorni: 10 Marzo 2020 – 10 Marzo 2023. A tre anni esatti dal giorno in cui il mondo intero si fermò a causa della pandemia, l’attore Vincenzo Bocciarelli presenterà il libro “Sulle ali dell’arte“. L’evento si terrà a Roma presso la sede dell’Unar, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Via Aldrovandi 16). Inizio fissato alle ore 18.30. Ingresso libero

“Sulle ali dell’arte” è il primo libro scritto da Vincenzo Bocciarelli, attore conosciuto per le numerose partecipazioni in film e fiction di successo quali Il bello delle donne 2, Incantesimo 5 e Don Matteo 5.

L’idea di realizzare tale opera è nata durante il periodo del lockdown imposto dall’emergenza Covid-19. Bloccato tra le mura domestiche, egli ha dato sfogo al proprio talento artistico creando il Bocciarelli Home Theatre, un programma live (su Facebook e YouTube) condotto dal suo soggiorno.

Lo scopo era portare il teatro, la poesia, e quindi l’arte, nelle case del pubblico: “Ho da subito capito che la gente e il pubblico, in un momento così difficile e surreale, ha avvertito il bisogno di sentirsi abbracciare. Di sentirsi porgere verità e onestà intellettuale, impegno e creatività“.

L’esperimento ha riscosso grande successo. La stampa nazionale ha dedicato numerosi articoli all’iniziativa. Il Bocciarelli Home Theatre ha insomma calamitato l’attenzione di tanti.

Non è rimasto indifferente al suo fascino neanche Giuseppe De Nicola. Il Presidente della casa editrice Accademia Edizioni ed Eventi ha proposto all’attore di raccontare quest’esperienza artistica e socio-culturale in un libro. Un diario in cui l’autore si mette a nudo e racconta quei giorni, nonché la funzione salvifica dell’arte come antidoto alla paura e alla solitudine. Soli, ma mai soli.

Ogni giorno una scena diversa. I grandi autori e le poesie scritte dal pubblico. Musiche e scenografie improvvisate tra lenzuola e quadri. Un’esperienza magica che ha avuto il potere di trasportare il pubblico, sulle ali dell’arte, lontano dalla cupa realtà.

Alcune puntate si sono poi trasformate nel “Bocciarelli Art Home Theatre“: l’attore, già maestro d’arte diplomato presso l’Istituto d’Arte “Duccio di Buoninsegna” di Siena, ha realizzato in diretta dei dipinti (il ricavato della loro vendita è stato devoluto all’Associazione “Salva Mamme e Salva Bebè”).

