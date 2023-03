Studenti di tutta Europa a Sassari per il Parlamento Europeo Giovani

L’evento è stato organizzato dalle studentesse del Liceo europeo dell’Istituto sassarese, Giada Ledda, Eleonora Ruiu e Martina Loriga. Con il supporto della docente Lianda Cubeddu, hanno coinvolto un nutrito gruppo di liceali del Canopoleno; insieme ad altri studenti provenienti da scuole di Sassari (Liceo Azuni), Porto Torres (IIS Paglietti), Alghero (Liceo Mannu e Fermi), Cagliari (Liceo convitto nazionale Vittorio Emanuele II). Presenti anche studenti da Torino (ITTS aeronautico) insieme a ragazze e ragazzi di numerosi paesi europei. Si è trattato di una bella opportunità di crescita per i partecipanti.

Il Parlamento Europeo Giovani è un evento che si rivolge ai giovani di tutta Europa. Inoltre, li incoraggia ad esprimere le proprie idee su strategie e dinamiche che traccino il futuro del nostro Continente. È una grande opportunità internazionale per gli studenti, che dibattono e si confrontano in lingua inglese. I temi sono inerenti alle risoluzioni estremamente complesse ed attuali; quindi proprio come i loro colleghi adulti del Parlamento Europeo, a Strasburgo. E i licei- Europeo e Classico- del Convitto Nazionale Canopoleno hanno preso parte a questo interessante percorso.

“Dal confronto emergono gli elementi di crescita e l’evento di Sassari ne è la dimostrazione tangibile- sottolinea il rettore del Convitto Nazionale Canopoleno, Stefano Manca- e sotto questo aspetto i nostri ragazzi potranno mettere a frutto un’esperienza unica sotto tutti gli aspetti. Per conoscere e apprendere in contesti di più ampio respiro e che, come nel caso del Parlamento Europeo, ci coinvolgono tutti.”