Stagionali nel Materano, Giordano (Ugl): “Lavoro e turismo, dare dignità ai contratti”.

Ugl Matera: “In ogni stagione, si va in cerca di personale che sia disponibile a lavorare”.

“Il lavoro come valore da tutelare, mentre in troppi casi parlare di lavoratori stagionali per le strutture materane significa parlare di una piaga sociale”.

Lo afferma il Segretario Provinciale Ugl Matera, Pino Giordano.

“I lavoratori stagionali del turismo, –

su Matera Città e della nostra fascia costiera balneare Ionica-Metapontina-

sono una piaga sociale che deve far riflettere e intervenire in modo urgente tutti i soggetti preposti (amministrazioni comunali; Presidente della Provincia; Assessore al Turismo; associazioni datoriali; parti sociali) per quanto riguarda la stabilità del contratto stagionale del Turismo; che, come ogni stagione, va in cerca di personale che sia disponibile a lavorare:

giorni feriali, domenicali e festivi sotto il sole e chissà per quante ore; con una retribuzione mensile non garantita tutti i giorni ma, soprattutto, bassa come salario; tanto da dover lavorare anche 10-12 ore al giorno per portarsi a fine mese uno stipendio di sopravvivenza.