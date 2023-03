Riprendono le attività dello Sportello Energia della Camera di Commercio di Sassari realizzate in collaborazione con Promo PA Fondazione. Il prossimo seminario online è in programma il 24 marzo dalle 9.30 alle 13.00 e sarà incentrato su “Il nuovo regime dei bonus casa dopo il dl 11/2023”

Il Decreto Legge 11/23 ha bloccato il sistema di cessione dei crediti e dello sconto in fattura con alcune deroghe temporali, in un regime transitorio che è bene conoscere subito. A esso si aggiungono nuove regole sulle documentazioni e sugli adempimenti necessari per evitare responsabilità future. Il webinar ha l’obiettivo di fornire i chiarimenti indispensabili per una corretta applicazione della normativa, anche in relazione ai correttivi attesi.

I relatori saranno: Teresa Cervino (Docente Università degli Studi di Pisa), Marco Cossu (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari) ed Enrico Genova (Ricercatore Enea). Tutte le informazioni su www.ss.camcom.it.

Il programma verterà su:

advertisement

ambito di applicazione del divieto di cessione dei crediti e dello sconto in fattura;

le condizioni al 16.2.23 che consentono la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese del superbonus per gli altri bonus ordinari;

modalità della cessione e scadenza della comunicazione (31.3 ex dl milleproroghe);

le fattispecie fuori dal regime transitorio con particolare riguardo alla impossibilità di detrarre le spese preliminari nel caso non si proceda con le opere;

la documentazione necessaria per attestare l’inizio e/o l’avanzamento dei lavori;

la documentazione necessaria ad escludere responsabilità solidale dei cessionari e dei fornitori rispetto alle eventuali violazioni commesse dai clienti;

i possibili correttivi.

Potrebbe interessarti anche: Confcommercio: apre lo “Sportello Energia”

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale e nazionale e tanto altro ancora, clicca qui