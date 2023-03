Spettacolo Teatrale “Perdifiato” il 16 Marzo a Sassari

Una storia di sport, lotta e affermazione torna all’Auditorium Provinciale dopo una lunga tournée e la prestigiosa tappa del “Giro d’Italia”. Doppio appuntamento per gli studenti e per il pubblico

Durante la tappa finale del giro d’Italia del 1924, una folla immensa applaudiva, al Velodromo Sempione di Milano, una ciclista veloce, folle e talentuosa:

una vera e propria “Amazzone sui pedali”, unica donna nella storia ad aver corso il Giro d’Italia, in un percorso di oltre tremila kilometri; sfidando maschilismi e pregiudizi e cambiando per sempre la storia dello sport e della società italiana.

Quella donna era Alfonsina Morini Strada, ciclista sognatrice, femminista e determinata: una vera e propria icona nella lotta per l’uguaglianza e i diritti delle donne.

Una storia straordinaria, che comincia nella piccola provincia italiana e cresce, estendendosi a tutto il Paese ed oltre.

“Perdifiato – l’incredibile vita di Alfonsina Strada”

È proprio questa la vicenda che anima “Perdifiato – l’incredibile vita di Alfonsina Strada”; spettacolo di e con Michele Vargiu che tornerà a Sassari Giovedì 16 Marzo alle ore 21 presso l’Auditorium di Via Montegrappa.

L’evento, organizzato dalle associazioni Farò Teatro e ArtsTribu, attende gli studenti (in un matinée già sold out) e tutto il pubblico.

In una narrazione frizzante e serrata, Vargiu ci porterà a conoscere la vita e la carriera della giovane campionessa, catapultandoci nell’Italia di un secolo fa in un crescendo che regala risate ed emozioni, sapientemente dosate dalla regia di Laura Garau.

Il monologo, che gira l’Italia dal 2021, è stato rappresentato in oltre 50 repliche ed è stato selezionato e rappresentato anche all’interno della 105esima edizione del Giro d’Italia.

Una storia avvincente, divertente e appassionante narrata con tecnica e rigore storico senza rinunciare alle suggestioni del teatro: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del teatro, dello sport e delle grandi storie.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, co-prodotto da Teatro Tabasco e Compagnia Meridiano Zero, è il secondo capitolo della “Trilogia dello Sport”, raccolta di tre spettacoli che raccontano le figure di sportivi che si sono trovati a combattere contro un contesto storico ostile sono al momento in giro per l’Italia in una intensa tournée.

I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita online sul sito www.artstribu.it o possono essere acquistati direttamente al botteghino presso l’Auditorium nei giorni di spettacolo.