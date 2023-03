Sorgono, l’atto aziendale illustrato ai sindaci

«Con i Sindaci dei Comuni e le associazioni dei cittadini del Distretto di Sorgono – commenta l’Assessore Doria; c’è sempre stato un confronto dialettico franco, a volte anche aspro, ma sempre improntato alla massima lealtà e correttezza. Confronto che, non per niente, ha prodotto, per la sanità del territorio, risultati fino a ieri non così scontati».

In particolare, nell’Atto Aziendale, il presidio San Camillo di Sorgono viene investito di una nuova rilevanza strategica, connesso alle altre strutture Ospedaliere del San Francesco di Nuoro e operante secondo protocolli, procedure e PDTA. «Chiaramente – prosegue Cannas – questa è solo l’impalcatura di un processo che, con il supporto della Regione e di tutti gli altri attori coinvolti nella programmazione sanitaria, dobbiamo cercare di riempire di contenuti. Una sfida sulla quale noi ci stiamo mettendo il massimo impegno e altrettanto chiediamo agli enti locali e alle forze sociali del territorio».