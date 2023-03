CAMBIO DATE: Slitta ad aprile “Il Malato Immaginario” di Molière con Emilio Solfrizzi a Cagliari e Sassari

CAMBIO DATE – Slitta a primavera “Il Malato Immaginario” di Molière con Emilio Solfrizzi (già in programma dal 15 al 19 marzo a Cagliari e lunedì 20 marzo a Sassari): la pièce del grande commediografo francese sarà in cartellone da mercoledì 19 aprile fino a domenica 23 aprile al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 e la domenica alle 19 – venerdì 21 aprile doppia recita con la pomeridiana alle 16.30 – turno P) e lunedì 24 aprile alle 21 al Teatro Comunale di Sassari per la Stagione de La Grande Prosa del CeDAC Sardegna.

Slitta ad aprile “Il Malato Immaginario” di Molière

Sotto i riflettori – insieme al celebre attore e comico pugliese nel ruolo del protagonista, Argante affetto da ipocondria, e così ossessionato dai mille disturbi e dall’ansia di curarsi, da non saper più gustare i piaceri e le gioie dell’esistenza – Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile con Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Cecilia D’Amico, Luca Massaro e con Rosario Coppolino; per la regia di Guglielmo Ferro (produzione Compagnia Molière – La Contrada / Teatro Stabile di Trieste, in collaborazione con Teatro Quirino / Vittorio Gassman).

Una commedia divertente e sempre attuale, come lo sono le umane passioni e le piccole manie, così come gli ingiustificati timori: la storia emblematica di un uomo così concentrato su se stesso da trascurare gli affetti e perdere di vista perfino il proprio interesse, cadendo vittima di ciarlatani, rivive sulla scena in una chiave più contemporanea che mette in risalto, oltre alle stravaganze del protagonista, la sua segreta paura di vivere.

Oltre la Scena / incontro con gli artisti:

giovedì 20 aprile alle 17.30 nel Fuaié del Teatro Massimo di Cagliari, Emilio Solfrizzi e la compagnia de “Il Malato Immaginario” – raccontano la commedia di Molière con una riflessione su teatro e società – conduce lo scrittore Matteo Porru – INGRESSO GRATUITO

Info e prezzi

SASSARI

biglietti

platea: intero 25 euro – ridotto 20 euro

galleria: intero 20 euro – ridotto 18 euro

galleria studenti: 15 euro

loggione: 15 euro

loggione studenti: 10 euro

info e prenotazioni

cell. 3391560328 – e-mail: circuitoteatralesardo@gmail.com

Cedac Sardegna

prevendite online: Vivaticket

CAGLIARI

La Grande Prosa al Teatro Massimo di Cagliari

biglietti

Platea – primo settore:

intero 35 euro – ridotto* 27 euro

Platea – secondo settore:

intero 30 euro – ridotto* 22 euro

Loggia: 15 euro

*riduzioni under 25/over 65

**riduzioni per studenti medi e universitari e under 25

prevendite: Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari – dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 – per informazioni: biglietteria@cedacsardegna.it – cell. 3454894565 – Cedac Sardegna

BoxOffice Sardegna – viale Regina Margherita 43 – Cagliari

prevendite online: Vivaticket

IL MALATO IMMAGINARIO (vivaticket.com)