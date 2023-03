Le squadre dell’Anas sono impegnate da alcune ore nelle operazioni di rimozione di un’autocisterna che si è ribaltata. Una persona è rimasta ferita. E’ accaduto sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, all’interno della galleria ‘Colle Trodo’, in territorio di Mormanno, in provincia di Cosenza, in direzione Fisciano. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti provocando il ribaltamento della cisterna. vbo