“Si esce vivi dagli anni ’80”: un tuffo nel passato con Sari e Di Nolfo

Appuntamento ad Alghero venerdì 17 marzo (in via Gramsci 8) con il quarto appuntamento di “Non solo jazz”, la rassegna musicale ideata dall’associazione culturale Bayou Club Events in collaborazione con il Poco Loco di Alghero. Sul palco andrà in scena, a partire dalle ore 22.00, “Si esce vivi dagli anni ’80 – Storie di un decennio lungo un secolo“. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Raffaele Sari ed Emiliano Di Nolfo. Musica dal vivo dei Pirati & Pandas Funk

Cosa sono stati davvero gli anni Ottanta? La risposta in “Si esce vivi dagli anni ‘80 – Storie da un decennio lungo un secolo”, uno spettacolo strutturato in un alternarsi di monologhi e brevi racconti dal sapore generazionale, arricchito con musica dell’epoca rivisitata da una live band e da un rapper.

Raffaele Sari ed Emiliano Di Nolfo ricostruiscono, con ironia e leggerezza, ricordi rimasti indelebili nella memoria collettiva di una generazione, tra cronaca, costume, musica e sport. Una full immersion emotiva che ha come colonna sonora i successi di quegli anni.

L’ultima volta che lo spettacolo andò in scena a queste latitudini – per la precisione correva l’anno 2020 – fu un successo: quasi 300 gli spettatori negli spazi di Lo Quarter. Rispetto a tre anni fa è stato rivisto e aggiornato: il ritmo è più serrato e c’è tanto spazio per la musica dal vivo dei Pirati & Panadas Funk.

advertisement

L’inizio dell’evento è fissato alle ore 22.00. Il costo del biglietto è 10 euro. Si può prenotare su www.pocolocoalghero.com o chiamando al numero 079 983 604.

L’opera, come già sottolineato nelle righe precedenti, è scritta e interpretata da Raffaele Sari ed Emiliano Di Nolfo. Conosciamoli meglio.

Sari e Di Nolfo: brevi cenni biografici

Raffaele Sari, nato e cresciuto in Liguria, vive in Sardegna da circa quarant’anni. Insegnante e scrittore (di narrativa, teatro, poesia e saggistica) è un appassionato studioso e divulgatore di storia contemporanea e letteratura. Ha alle spalle decine di pubblicazioni.

Nel suo curriculum non mancano inoltre esperienze come animatore di festival e rassegne culturali. Numerose le sue collaborazioni con riviste locali e nazionali.

Emiliano Di Nolfo, algherese di padre siciliano, è un operatore culturale della Società Umanitaria di Alghero, ente per il quale si occupa di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva (in particolare nella didattica della grammatica del cinema).

Ha un passato di attore, regista e autore teatrale. É un bassista rock mancato, nonchè fan sfegatato di Bruce Springsteen. Collabora da anni con diversi festival letterari.

Leggi anche: “Nei panni di una donna”: il monologo di Luciana Frazzetto contro la violenza sulle donne

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale e nazionale e tanto altro ancora, clicca qui