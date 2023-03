Scuderia RO racing: Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia al Ciocco Rally

Per i portacolori della scuderia RO racing Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia; inizia dal Ciocco Rally l’impegno nel Campionato italiano assoluto rally

Inizia dal Ciocco Rally l’impegno stagionale nel Campionato italiano assoluto rally per Nicolò Cazzaro e Sergio Raccuia.

I due saranno al via della gara toscana, che aprirà, di fatto, la massima serie rallystica nazionale, con una Peugeot 208 Rally4 griffata RO racing. Il sodalizio di Cianciana sarà al fianco del duo veneto-siculo durante tutta la stagione agonistica.

Spetterà come di consueto al Ciocco Rally aprire il Campionato italiano assoluto rally. Questo fine settimana le strade della Garfagnana ospiteranno i migliori interpreti del rallysmo italico. La partenza della gara, nella medievale Lucca, è prevista per la serata di domani venerdì 10 marzo. A rappresentare, in pianta stabile nella massima serie nazionale, la scuderia RO racing ci saranno Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia.

Il duo veneto-siculo sarà presente anche nelle gare valide per il campionato riservato alle vetture a due ruote motrici e solcherà gli asfalti dello Stivale con una Peugeot 208 Rally4 seguita dalla Delta Rally del patron Riccardo Cappato. Cazzaro, navigato per tutto l’anno da Raccuia, vorrà con certezza migliorare il già lusinghiero piazzamento della scorsa ragione che lo vide sul podio del campionato riservato alle tutto avanti.

“Iniziamo al Ciocco Rally, una lunga e impegnativa stagione – ha detto Nicola Cazzaro – insieme a Sergio partiremo determinati e concentrati sapendo di dover lottare contro avversari di grande valenza sia tecnica sia caratteriale”.