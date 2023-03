Scontri a Napoli con i tifosi dell’Eintracht, in fiamme auto polizia

NAPOLI (ITALPRESS) – Scontri tra tifosi di Eintracht e Napoli in pieno centro nel capoluogo campano a poche ore dal via del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Circa 350 tifosi dell’Eintracht, senza biglietto e in giro per le vie del centro storico del capoluogo partenopeo, sono stati affrontati dagli ultrà del Napoli che li hanno accerchiati e hanno cominciato a lanciare sassi. Negli scontri è stata data alle fiamme anche una macchina della polizia.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).