Sardegna Ricerche, al via il laboratorio di artigianato digitale

Cagliari, 13 marzo 2023 — Il FabLab Sardegna Ricerche e CRAFT – Centro Ricerca Artigianato tra Futuro e Tradizione, organizzano una serie di attività laboratoriali volte a sperimentare le potenzialità delle tecnologie digitali per la progettazione e realizzazione di manufatti artigiani.

Il primo laboratorio, dedicato alla “Progettazione di manufatti con la Ricamatrice Digitale“, si svolgerà all’interno dello spazio CRAFT alla Manifattura Tabacchi di Cagliari e avrà una durata complessiva di sette giornate comprese tra il 21 marzo e il 4 aprile.

L’iniziativa è finanziata con i fondi del POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse I, Azione 1.3.2 “Innovation Living Lab”. Ha l’obiettivo di far acquisire una metodologia di progetto che metta al centro le possibilità del digitale in ambito tessile; decorativo (utilizzo su carta e simili) e dell’accessorio in generale (sughero, pelle).

Possono presentare domanda di partecipazione entro le ore 12:00 di venerdì 17 marzo 2023 artigiani; designer; professionisti e ricercatori; studenti e appassionati residenti o operanti in Sardegna. I ventiquattro partecipanti ammessi saranno suddivisi in due gruppi di lavoro. Il primo lavorerà partendo da disegni predefiniti e semplificati, mentre il secondo gruppo, composto da professionisti e artigiani, lavorerà partendo da propri disegni e progetti inediti. I risultati entreranno a far parte della collezione dello spazio CRAFT.