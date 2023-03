“Sardegna e Cuba si incontrano” a Villa Verde domenica 12 marzo

Domenica 12 marzo 2023 a partire dalle ore 15,30, l’accogliente piccolo centro di Villa Verde in provincia di Oristano, sarà teatro naturale di una grande kermesse dedicata alla musica e alla cultura latina per una giornata all’insegna del multiculturalismo, del divertimento e della socialità. Così l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno presenta la manifestazione “Sardegna e Cuba si Incontrano”, giunta oramai alla sua settima edizione e che da quest’anno, fino a tutto il 2024, si interseca nel più ampio progetto “Musica all’Improvviso” firmato sempre da Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro.

La giornata si sviluppa in modo vivace ed eclettico; portando nel cuore della Marmilla sonorità e tradizioni lontane per uno stimolante scambio e confronto culturale. Si parte quindi alle ore 15,30 in Piazza Lampis a Villa Verde con un’apertura scattante in grande stile caraibico, animata da suoni e balli tipici dell’Isola di Cuba.

Alle ore 17.00 la manifestazione prosegue poi, sempre in Piazza Lampis, con il concerto di Randagiu Sardu accompagnato dal Dj Icknosund. Carlo Concu (in arte Su Randagiu Sardu) è fra i più importanti artisti musicali isolani che si esprimono in limba. Con all’attivo vari album originali, l’artista sanlurese canta in sardo campidanese e lega la sua musica alle tematiche sociali, alla storia, all’ambiente e al territorio con uno stile misto di hip hop e raggamuffin.

“Sardegna e Cuba si Incontrano – Musica all’Improvviso” si chiude infine alle ore 18.00 presso il Centro di Produzione Culturale Move The Box in Via Indipendenza 1, con uno straordinario live (già sold out) che segna il grande e atteso ritorno nell’isola dell’orchestra “Elito Revé y su Charangón” in occasione del suo 65° anniversario di attività artistica. Il centro di Villa Verde ha così l’onore di ospitare l’unica tappa del tour europeo del famoso ensemble. Da sempre regala al pubblico formidabili opportunità per immergersi nella musica e nella cultura latina; e per godere dell’energia e dell’entusiasmo tipiche delle esibizioni delle grandi orchestre cubane. Un concerto dedicato non solo ai cultori delle sonorità e cultura cubane, ma anche al grande pubblico attento e amante della musica di alto livello internazionale.

L’Orchestra Elito Revé

L’ Orchestra Elito Revé, popolarmente conosciuta come “El Charangón” è divenuta ormai una leggenda nel panorama del sound caraibico. Fondata nel 1956 da Elio Revé Matos, una figura importantissima nello sviluppo e diffusione della musica cubana. Originario di Guantánamo, nella parte più orientale del Paese; è stato classificato come “Padre di Changüí” per i contributi che ha dato a questo ritmo che affonda le sue radici nella metà dell’Ottocento. L’ Orchestra Elito Revé, in tutti i suoi sessantacinque anni di attività, si fregia di grande talento e professionalità; tanto da rappresentare un caposaldo e punto essenziale di riferimento per il pubblico amante del genere; nonché per la critica musicale internazionale.

Nel 2001 il gruppo ha festeggiato il suo 45° anniversario con un concerto che ha riunito più di 20.000 persone. Un festoso live che ha visto la partecipazione di grandi personaggi del calibro di Chucho Valdés, Juan Formell; Changuito, Mayito Rivera, Juan Carlos Alfonso e Yumurí. In più di mezzo secolo di storia, l’Orchestra Revé non è stata solo una formazione vitale e imprescindibile nella musica da ballo popolare, ma anche un “laboratorio” che in modo dinamico ha generato la nascita di altre orchestre innovative e di successo come La Ritmo Oriental, Los Van Van, Dan Den; 440, Pupy, Chucho Valdés, Yumury e molti altri.

Elito Revé Jr, figlio del fondatore dell’ensemble, insieme al Charangón. Successivamente alla scomparsa del padre ha saputo consolidare l’eredità artistica ricevuta, segnando una nuova tappa nella storia di questa formidabile orchestra.

Sardegna e Cuba si incontrano

L’evento “Sardegna e Cuba si Incontrano – Musica all’Improvviso” a Villa Verde è realizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione; Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, il Ministero della Cultura; la Fondazione di Sardegna, il Consorzio Due Giare; il Comune di Villa Verde e il Circolo Ricreativo dell’Università di Cagliari.

Una manifestazione che consolida ulteriormente i rapporti con i partner istituzionali. Costituisce un’ulteriore step del percorso pluriennale dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno; volto alla continua valorizzazione delle risorse artistiche locali e internazionali attraverso attività che mirano a portare la cultura in tutte le sue forme sul territorio nazionale ed estero.