Sanità Sardegna: Atto Aziendale della Asl di Nuoro

Sanità Sardegna, UGL: “Apprezziamo l’Atto Aziendale della ASL di Nuoro esprimendo la nostra soddisfazione per i risultati raggiunti di efficienza. In particolare per il riconoscimento dell’accreditamento. Assegnato da un organismo internazionale per il centro di Tipizzazione del San Francesco diretto dal Dottor Bitti. Centro unico tra altri quattro centri della Sardegna” così dichiarano Lino Marrocu, segretario regionale della UGL Salute, Simone Testoni, dirigente territoriale, e Andrea Orru .

“Inoltre, abbiamo appreso che la V Conferenza Europea sulla Qualità nella Pubblica Amministrazione che si è svolta a Parigi – proseguono i sindacalisti – ha visto la partecipazione dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. Questo è un grande riconoscimento che premia lo sforzo e la professionalità di tutti di tutti i dipendenti e della dirigenza”.

In conclusione i rappresentanti della UGL aggiungono: “L’apertura della Casa di Comunità nel comune di Gavoi è un’ottima notizia per portare maggiore qualità nell’assistenza territoriale. Attendiamo ora l’apertura di strutture, previste e finanziate, per i centri Aritzo, Macomer, Siniscola, Sorgono, Dorgali, è Ottana. Chiediamo infine il massimo impegno per implementare il numero di operatori sanitari per garantire i servizi primari anche in vista dell’approssimarsi dei mesi estivi che faranno convogliare nelle zone interessate un gran numero di turisti” .

