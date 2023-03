Sagra del Carciofo, Samassi: gli appuntamenti del weekend

La 33ª edizione della Sagra del Carciofo, in programma a Samassi dal 16 al 19 marzo, entra nel vivo. Dopo la due giorni di giovedì 16 e venerdì 17 dedicata ai laboratori per gli studenti, ai convegni e alla presentazione dei libri, domani il paese apre le porte ai visitatori. In calendario un fitto programma di appuntamenti

La Sagra del Carciofo di Samassi, giunta alla 33ª edizione, torna dopo tre anni di stop dovuti al Covid. Come di consueto sono in programma appuntamenti imperdibili con la buona tavola: comune denominatore sarà l’ortaggio da fiore vanto del medio e basso Campidano.

Sabato 18 si parte alle ore 9.00 con “Maistru de Muru“, un laboratorio didattico curato dall’Associazione Terras e organizzato per gli alunni della Scuola Primaria Statale.

Alle 10.00, lungo le vie del centro storico, verranno aperti gli stand della Fiera Agroalimentare e i portoni delle case in terra cruda (inserite nel circuito di promozione turistica “Domus e Lollas Samassi”). Chi lo desidera potrà inoltre partecipare al Tour esperienziale “Terre del Campidano“, dedicato alle decorazioni dei dolci sardi di mandorle e alla preparazione del lievito madre.

A queste iniziative si aggiunge anche il Carciofo Street Food, un itinerario enogastronomico dislocato in ben 17 punti del paese. Ogni postazione cucinerà ricette diverse – rigorosamente a base di carciofo – con prodotti locali.

Alle ore 16.00 è prevista l’esibizione del gruppo Folk “Su Pottabi”; alle ore 19.00 “Billy Boys” in piazza San Geminiano. Non mancheranno i punti ristoro Pro Loco in Via San Giuseppe, nel cortile della Biblioteca Comunale e in Piazza San Geminiano.

Il giorno seguente, domenica 19 marzo, primo appuntamento fissato alle ore 9.30 con la 42ª Marcialonga del Carciofo (punto di incontro campo sportivo Via Togliatti). Al termine dell’evento sportivo avrà luogo la premiazione dei vincitori.

Alle 11.00 esibizione della banda musicale “Stanislao Silesu”. Seguiranno – a partire dalle 16.00 – le performance del Gruppo Folk “Sant’Isidoro” e della Banda “Marchingband” di Mogoro.

Alle 19.00 risuoneranno in piazza San Geminiano le note degli “Echo 80”. Alle 20.30 chiusura della 33ª edizione del Sagra del carciofo.

Come accaduto sabato, anche domenica saranno aperti gli stand della Fiera Agroalimentare e i portoni delle case in terra cruda. Non mancherà neanche il Carciofo Street Food.

