“Romantico Tour” il Concerto di Jonathan Cilia Faro

Il 29 marzo la TV americana sbarca a Roma; al Teatro Ghione, il Concerto del tenore Jonathan Cilia Faro, “Romantico Tour”; guest star la cantante pop soul Veronica Liberati

Un concerto che tocca il cuore e che fa sognare l’animo dei più romantici. Un’esibizione dove le più famose canzoni legate alla storia del cinema italiano e di quello americano rivivranno sul palco: questo grazie alla complicità artistica del tenore pop Jonathan Cilia Faro, di origini siciliane, e alla cantante romana Veronica Liberati.

“Si tratta di canzoni tratte da film come, ad esempio, “Love Story”, “Il Padrino”, “She-Lei”, “Can’t help falling in love” – racconta il tenore Cilia Faro ; brani che sicuramente ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha sentito o magari grazie alle quali si è innamorato. Pezzi tradotti in tantissime lingue e che noi proporremo in inglese e in italiano, il tutto sotto la direzione di Vincenzo Fontes”.

Lo spettacolo fa parte di un tour europeo che vede impegnati i due artisti anche in Sicilia, a Modica il 21 marzo (sold out) e in Romania, il 25 marzo a Bucarest e il 26 marzo a Cluj Napoca.

Due professionisti di fama internazionale

I due professionisti hanno già calcato insieme diversi palchi internazionali: “Veronica Liberati – prosegue il Maestro Cilia Faro – sarà la “special guest” di questa serata. Appena ho avuto modo di conoscerla mi ha colpito molto la sua incredibile voce, la considero la “Adele” italiana ma con tanta grinta in più rispetto alla cantante britannica”.

Jonathan Cilia Faro, va ricordato, è conosciuto soprattutto in America (ha lavorato con Alan Parson, Marc Martel, Donny Most oltre che con artisti italiani del calibro di Sergio Cammariere, Annalisa Minetti) mentre Veronica Liberati si è fatta apprezzare in Italia grazie al talent show “All Together Now” presentato da Michelle Hunziker e all’estero con “The Voice Romania”.

Ma questa tappa italiana del tour sarà anche oggetto di una serie di riprese per uno speciale sul tenore per la PBS americana che verrà ripresa dal regista Sebastiano Rizzo e che andrà in onda sulle reti d’oltreoceano nella stagione 2023/2024.

“La collaborazione con Jonathan Cilia Faro – afferma il regista – nasce nel periodo del covid. Per lui ho girato diversi video come quello della sua versione de “L’Italiano” di Toto Cutugno e a seguire il videoclip e il cortometraggio sull’opera “Ridi Pagliaccio” di Ruggero Leoncavallo (mix tra opera e cinema) con i quali abbiamo vinto diversi premi a livello mondiale, fino ad arrivare a “Il Padrino”. Come attore di teatro e poi regista, per girare, ho scelto il Teatro Ghione in quanto è una bella struttura, con un palco grande. Giocheremo sui dettagli, sulle luci e sui tagli che andranno a coprire a 360° lo spettacolo e anche il pubblico verrà coinvolto.

Qui i biglietti https://bit.ly/ticketone_biglietti_JCF_VL_Teatro_Ghione

