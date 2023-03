Ritorna al teatro Verdi la stagione dedicata alle scuole

Prende il via al Teatro Verdi la nuova edizione della rassegna teatrale- musicale dedicata alle scuole. E’ organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica che gestisce stabilmente lo storico teatro cittadino. Sono cinque gli appuntamenti complessivi. 3 mesi di programmazione per una stagione studiata appositamente per gli studenti (target 3 – 16 anni).

“L’ottimo riscontro avuto nelle passate edizioni ci porta, infatti, a riproporre questo cartellone bloccato per 2 anni dall’emergenza Covid. Spazia dal teatro alla musica.” – dice il direttore artistico Stefano Mancini- “Nella convinzione che queste discipline possano veicolare l’ apprendimento per gli studenti insieme a quelle insegnate tradizionalmente a scuola. Infatti presenteremo spettacoli pensati per il pubblico dei più giovani. Siamo consapevoli che lo sforzo di “educare alla cultura” le nuove generazioni sia a tal proposito un compito fondamentale per chi opera nel campo dello spettacolo”. Grazie soprattutto al riconoscimento del Ministero per i Beni e Attività Culturali della Regione e Fondazione di Sardegna, il costo dei biglietti per gli studenti sarà di 5 euro. Accompagnatori e insegnanti avranno tuttavia l’ingresso libero. Il cartellone propone, come di consueto, produzioni realizzate da compagnie sarde. Ma anche artisti che operano in ambito nazionale.

Le date ed il programma degli incontri