A Cagliari a breve riprendono i corsi di yoga organizzati dall’Associazione sportiva dilettantistica Blu Sardinia. L’organizzazione di questo evento è in collaborazione con le Acli di Cagliari, Crei, Ipsia Sardegna, Bene comune Sardegna e Amal. Il tutto si svolgerà nell’ambito del progetto EAT Sardegna. Questo progetto viene finanziato dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

Il corso di yoga si rivolge ai principianti e ha come scopo principale quello di tenere in salute il corpo ma anche di nutrire la mente con esercizi di meditazione mirati. Gli incontri si terranno immersi nel verde del Parco di Monte Claro a Cagliari il lunedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

L’obbiettivo di queste lezione è quello di permettere a chi lo frequenta d’imparare le tecniche di rilassamento per combattere l’ansia ma anche la depressione e l’insonnia, alleggerendo lo spirito dallo stress quotidiano cittadino e non solo. Un’ora da dedicare a se stessi per ritrovare il proprio equilibrio.

Una nota molto importante è che ai corsi potranno partecipare anche i beneficiari del voucher sport erogato dal Comune di Cagliari.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare gli organizzatori alla mail bluesardiniaformazione@gmail.com oppure al numero 345 7102868.

