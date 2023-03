Reparti all’avanguardia ad Iglesias

Continua la consigliera “Ho poi visionato il reparto di Ginecologia ed Ostetricia, inaugurato nel 2016. Locali nuovissimi e ricchi di tecnologia. Un reparto davvero di eccellenza per la Sardegna. E’ stato molto importante parlare con i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto. La loro visione è molto chiara. Sono felicissimi ed orgogliosi di questa struttura moderna. Come al solito, però, ci sono problemi legati al personale.”

Il servizio di Riabilitazione Ortopedica del C.T.O. di Iglesias si occupa sia del recupero di pazienti con capacità funzionali motorie ridotte o perdute a causa di malattia o traumatismi. E’ un vero punto di riferimento per tutto il territorio dell’Iglesiente. Dice la consigliera “Nuovamente ho trovato medici e personale veramente dedito al proprio lavoro. Chiede, a gran voce, nuovi spazi per operare al meglio e offrire ulteriori servizi ai cittadini.

E’ palese ed evidente l’intento della Direttrice Generale e della Direttrice Sanitaria di voler chiudere il CTO, nonostante i soldi spesi e gli impegni finanziari presi. Una direzione che ostinatamente e con protervia sta danneggiando l’intero Sulcis Iglesiente. Impedisce, così, al Sirai di Carbonia ed al CTO di Iglesias di erogare prestazioni sanitarie in complementarietà ai cittadini come previsto dalla rete ospedaliera a tutt’oggi inapplicata”.

Continua “Il mio impegno prosegue, non mi fermerò sino a quando la ASL Sulcis Iglesiente non darà certezze al futuro della sanità di Iglesias. Abbiamo moltissime potenzialità, medici e personale qualificati, reparti d’eccellenza. Quindi perché demolire queste realtà?

Continuerò a tutelare Iglesias e i suoi ospedali, e chiederò risposte in merito alle scelte scellerate che sono state compiute dall’azienda sanitaria in questi anni nell’intero territorio del Sulcis Iglesiente.”

