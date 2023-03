Ranieri e Liverani: stesso score di punti

Ranieri e Liverani sono i due allenatori che si sono succeduti in questa stagione sulla panchina del Cagliari

Liverani fece 14 punti in 9 partite. Un bottino non proprio edificante, per un club che aspira alla promozione.

Giulini allora ha cambiato rotta, prendendo un nuovo tecnico.

Ha scelto Claudio Ranieri, un nome che a Cagliari rievoca in periodo bello ed irripetibile.

Nonostante ciò, finora i risultati non sono cambiati. Anche il tecnico romano, ha collezionato 14 punti in 9 gare.

Frutto di 5 pareggi 3 vittorie ed una sconfitta, subita a Modena.

Un cammino praticamente identico tra Ranieri e Liverani. A questo punto ci sarebbe da mettere in discussione anche Ranieri?

La risposta è no. Il nuovo tecnico non sta guidando una squadra da lui costruita. Una questione non di secondo piano, che va presa in considerazione.

Una cosa però è finora, difficilmente spiegabile. Gli uomini acquistati a gennaio, durante il mercato di riparazione, non stanno giocando con regolarità.

Questo piccolo particolare potrebbe “dirla lunga”, sul fatto che siano stati giocatori scelti dal tecnico, o i più classici dei ripieghi.

Il resto della stagione ci dirà se il cambio dell’allenatore avrà portato i frutti sperati.

Nel calcio i numeri sono impietosi, comandano e nessuno può sfuggire alla loro dura legge.