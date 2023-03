Radio Music Factory Oristano assegna un attestato di merito a Mariangela Puddu

Oggi 5 marzo 2023, negli studi di Radio Music Factory Oristano, il Direttore Paolo Frau ha consegnato alla speaker radiofonica Mariangela Puddu un attestato di merito, approvato anche da Francesco Urru, Editore di Radio Team 2000 e Villaurbana Music.

L’attestato di merito è un gesto di gratitudine che i colleghi hanno fatto per ringraziare Mariangela per la collaborazione nelle web Radio, esaltandone le sue capacità dimostrate nella conduzione dei vari programmi radiofonici

advertisement

Alla domanda: ” Cosa suscita in te questo premio?” – Mariangela Puddu risponde: – Sono molto lusingata per aver ricevuto questo attestato di merito. Il mio impegno per “Pensiero Stupendo”, è dovuto al fatto che da sempre sento una grande passione per la radio; la musica trasmessa, le interviste e il mio modo di interloquire con gli ascoltatori, fanno sì che la mia presenza in radio sia accolta positivamente da un pubblico che sta via via sempre più crescendo. – Qual è il tuo sogno nel cassetto? – Mi piacerebbe poter condurre un programma tutti i giorni, magari inserendo anche un notiziario, senza tralasciare ospiti e inviati. – A chi dedichi questo premio? – Ai miei ascoltatori e agli inviati che nel mio programma curano le loro rubriche. Grazie a tutti!