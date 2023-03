Racalmuto, si presenta il volume “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” di Alfonso Lo Cascio.

Si presenta sabato 4 marzo 2023 alle ore 18,30 presso il Castello chiaramontano in Piazza Umberto I a Racalmuto, il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”.

Dopo i saluti di:

Vincenzo Maniglia, Sindaco di Racalmuto, Ivana Mantione, Assessore comunale alla Cultura, Angelo Curto, Assessore comunale al Turismo, Angelo Cutaia, Assessore comunale ai Lavori Pubblici; Cristiana Iacono, Assessore comunale all’Ambiente e don Carmelo La Magra, Arciprete di Racalmuto;

sono previsti gli interventi di Pippo Di Falco, Presidente Casa Sciascia, Marianna Giancani, Presidente Anpi, e Angela Martorana, Presidente Arci Arcobaleno.

Dialoga con l’Autore: Viviana Caparelli, Direttore Gruppo Archeologico Rahal Mut Racalmuto.

Letture a cura di Paolo Agrò, Valentina Festa e Lucia Guagliano. L’iniziativa è a cura del Comune di Racalmuto, Gruppi Archeologici d’Italia, Casa Sciascia, Anpi, Arci, BCsicilia.

Il volume

Il 1943 segna la svolta della Seconda guerra mondiale.

La notte tra il 9 e il 10 luglio non fu solo il momento dello sbarco degli Alleati in Sicilia ma anche il giorno in cui inizia la “Reconquista” dell’Europa:

quella lunga rincorsa che si concluderà soltanto a Berlino e riporterà il vecchio continente nell’alveo della libertà e della democrazia.

Ma è soprattutto la scelta operata a gennaio nella Conferenza di Casablanca della “resa senza condizioni” che determina il punto di non ritorno:

dopo quella risoluzione nulla sarà più come prima.

Attraverso il racconto degli avvenimenti, il libro ripercorre quanto accadde in quei mesi

A partire dalle premesse che favorirono l’incontro e i contatti tra gli alleati e portarono a una maggiore unità di intenti e obiettivi comuni, le ragioni degli assenti, ma anche di coloro che furono “costretti” a prendere parte alla Conferenza; e, infine, le decisioni che ne scaturirono, consegnate alla storia con la dichiarazione finale e gli accordi per il proseguimento del conflitto.

Presente anche una breve cronistoria dell’evento: la ricostruzione giorno per giorno di ciò che avveniva nell’Anfa Camp, la zona militarizzata, creata appositamente e posta sotto la stretta vigilanza dai soldati americani, all’interno della quale si svolse il convegno.