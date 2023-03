Prorogate le iscrizioni al 1º Rally Sulcis Iglesiente. Ci sarà tempo fino a lunedì 13 marzo per iscriversi al Rally Moderno, allo Storico e alla Regolarità Sport

Prorogate sino alle ore 24 di lunedì 13 marzo le iscrizioni al 1º Rally Moderno Sulcis Iglesiente, gara su asfalto in programma il 17-19 marzo. Il 13 marzo scadranno anche i termini per perfezionare le iscrizioni al Rally Storico e alla Regolarità Sport.

Le tre gare saranno valide per i Campionati Regionali Delegazione Sardegna Aci Sport; e la Regolarità Sport sarà anche il secondo round della Coppa Regolarità Sport, trofeo tricolore organizzato da Pro Energy Motorsport; col supporto del main sponsor Zero-Time, che garantirà premi per ciascun raggruppamento.

La manifestazione di carattere nazionale, organizzata dalla scuderia iglesiente Mistral Racing col supporto dell’Assessorato Regionale al Turismo, della Fondazione di Sardegna e dell’Aci Cagliari; prevederà partenza e arrivo a Iglesias, parco assistenza a Carbonia e il coinvolgimento di altri undici comuni del territorio:

Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.

In attesa che i motori si accendano e inizi il Rally che per la prima volta coinvolgerà il territorio del Sulcis Iglesiente, alle 11 di venerdì 10 marzo, la “Sala Remo Branca” dello storico Palazzo Municipale di Iglesias situato nella splendida Piazza Municipio, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

Presenti

Saranno presenti l’Assessore Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, gli organizzatori della Mistral Racing, gli amministratori dei 13 comuni coinvolti a partire da Mauro Usai, sindaco di Iglesias che farà gli onori di casa, il presidente di Aci Cagliari Antonello Fiori e i gli altri partner istituzionali e commerciali dell’evento.

L’organizzazione, inoltre, è lieta di annunciare Radio Sintony come media partner della gara. Sintony, con dj e speaker che animeranno la due-giorni di gara, sarà presente in Piazza Sella a Iglesias nel pomeriggio di sabato e in quello di domenica per le cerimonie di partenza e arrivo, e a Carbonia, al parco assistenza ospitato attorno a piazza Roma, la mattina e il primo pomeriggio di domenica.

I comuni e i partner del 1º Rally Sulcis Iglesiente sono al lavoro per organizzare una serie di interessanti e coinvolgenti eventi collaterali che contribuiranno a rendere ancora più speciale il weekend del 17-19

marzo.

A breve tutti i dettagli.

La gara

Rally Moderno, Storico e Regolarità Sport si correranno sugli stessi percorsi, per un totale di

391,79 chilometri, di cui 62,91 cronometrati.

Partenza in piazza Sella, a Iglesias, alle 18 di sabato 18 marzo, speciale d’apertura Fluminimaggiore-Iglesias in notturna (7,38 km, partenza prima vettura alle ore 19.15) e riordino al Campo Sportivo Monteponi (Iglesias).

Domenica i tre passaggi sulle prove Narcao (6,15 km, ore 9.42, 12.57 e 16.17), Nuxis-Santadi (7,49 km, ore 10.15, 13.30 e 16.50) e Perdaxius (4,87 km, ore 10.49, 14.04 e 17.44), intervallate dalle assistenze a Carbonia, dal controllo timbro di San Giovanni Suergiu e dai tre riordini, i primi due a Tratalias e l’ultimo alla Cantina di Santadi, rinomato

partner della manifestazione. Viabilità.

I tratti stradali interessati dalle prove speciali verranno chiusi al traffico 90 minuti prima

della partenza della prima vettura in gara e riaperti dopo il transito della “vettura scopa”, che sopraggiunge poco dopo il passaggio dell’ultimo equipaggio in gara e del corteo di vetture della sicurezza.

Nelle tre speciali che prevedono tre passaggi, il traffico verrà chiuso, come detto, 90 minuti prima della partenza della prima vettura in gara, ma tra un passaggio e l’altro verrà prevista una finestra temporale di riapertura al traffico per i residenti gestita dalla direzione gara.

Le chiusure al traffico riguarderanno solo le strade interessate dalle prove speciali ed eventuali traverse o strade che si immettono sul nastro d’asfalto della speciale stessa. Si ricorda che le strade che verranno attraversate in trasferimento, rimarranno aperte al traffico e saranno percorse nel rispetto del Codice della Strada.

Sicurezza.

Lungo le prove speciali, per ragioni di sicurezza, ci saranno delle aree debitamente

segnalate in cui non sarà possibile sostare né transitare. In ogni caso, sarà obbligatorio per tutti, fotografi e operatori compresi, rispettare tassativamente le indicazioni dei commissari di percorso e delle forze dell’ordine dislocate lungo il percorso. L’organizzazione chiede agli spettatori massima collaborazione per garantire l’incolumità del pubblico e la riuscita della manifestazione.

Le convenzioni

Si ricorda, infine, che sono previste vantaggiose convenzioni navali riservate a

concorrenti, team e automezzi in arrivo via mare, tutti i dettagli sul sito ufficiale della manifestazione Rally Sulcis Iglesiente

Il Rally Sulcis Iglesiente è anche su Facebook e Instagram con le proprie

pagine ufficiali.