Promocamera: aperte le iscrizioni su internazionalizzazione e appalti

Sono due i percorsi formativi ideati da Promocamera le cui iscrizioni si chiuderanno entro pochi giorni

Il primo è quello dal titolo “Percorso di formazione sul Marketing ed il Commercio Internazionale”

Il percorso si propone di far acquisire ai partecipanti competenze specialistiche ed abilità pratiche nel campo del Marketing Commerciale. Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di pianificare e portare avanti nel concreto programmi di sviluppo internazionale della propria impresa. Per questo, il programma didattico sarà sviluppato con un metodo pratico, ricco di esempi reali tratti dall’esperienza aziendale dei docenti.

Il taglio pratico dei moduli ed il livello di approfondimento dei contenuti sono adatti alle aziende con esperienza internazionale ed a quelle che hanno in programma l’avvio di un percorso di internazionalizzazione.

advertisement

Destinatari dell’intervento formativo sono Imprenditori, responsabili commerciali, responsabili marketing e responsabili estero di piccole e medie imprese.

Differente ma altrettanto interessante è l’apparato formativo de “Il codice dei contratti: quali novità?”.

Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già attivati. Il corso si propone di esaminare le principali novità che verranno introdotte sia per le imprese che per la pubblica amministrazione. Destinatari sono dirigenti e funzionari pubblica amministrazione, responsabili di procedimento, uffici contratti e appalti, economato, patrimonio.

Tutte le informazioni, anche sui benefici relativi al voucher per le imprese, su www.promocamera.it

Clicca qui per altre news