Progetto dispersione scolastica Regione Sardegna

Il progetto “ST.OP. (STudenti Operativi) – Scuola e famiglia insieme per ripartire”, con capofila EduPè Cooperativa Sociale ONLUS, è realizzato in partenariato con le Scuole IC Li Punti di Sassari e IC di Castelsardo, l’Università di Sassari – Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociale, i Servizi Sociali del Comune di Sassari, del Comune di Castelsardo, del Comune di Sedini e del Comune di Laerru, il CGM – Centro di Giustizia minorile della Sardegna e il Comitato UNICEF Italia – Comitato di Sassari.

Il progetto, finanziato dal bando ALTRI PRO.DI.GI. della Regione Autonoma della Sardegna (POR FSE 2014-2020 – ASSE 2 AZIONE 9.1.2), si è sviluppato a partire dal 10 gennaio 2022 e ha realizzato azioni finalizzate a fornire un sostegno concreto agli studenti e alle studentesse appartenenti a nuclei familiari svantaggiati o a rischio di esclusione sociale.

Attraverso il progetto sono state realizzate azioni dedicate a studenti/sse, alle loro famiglie e agli/lle insegnanti. L’obbiettivo è di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, che rappresenta uno dei principali fattori di esclusione sociale, in quanto priva i/le giovani cittadini/e di uno strumento fondamentale per l’inserimento lavorativo e per l’esercizio della cosiddetta cittadinanza attiva.

advertisement

Il 29 marzo 2023, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione – UNISS, via Zanfarino n. 62 a Sassari, si svolgerà l’evento conclusivo e di disseminazioni dei risultati. Inoltre, ascolteremo le voci dei professionisti che hanno lavorato all’interno delle scuole partner. Professionisti che insieme a famiglie ed insegnanti hanno cercato di costruire percorsi utili e funzionali rispetto alle necessità degli/lle studenti/sse.

I partecipanti

L’incontro, che costituisce un momento di confronto seminariale all’interno del corso di Progettazione e valutazione educativa (L19), sarà moderato da Luisa Pandolfi, docente di pedagogia sperimentale nel Corso di laurea in Scienze dell’Educazione del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione – UNISS.

Parteciperanno all’evento Laura Neri, Dirigente IC Li Punti Sassari e Paolo Carta, dirigente IC Castelsardo, Gianfranco Meazza, Vicesindaco e Ass. ai Servizi sociali e Politiche della Casa del Comune di Sassari, Emanuela Loriga, Ass. pubblica istruzione del Comune di Castelsardo, Angela Fresi, Ass. ai Servizi sociali del Comune di Sedini, Maria Lucia Piga, presidente del Corso di laurea in Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali – UNISS, Maria Grazia Sanna, presidente Comitato UNICEF Sassari.

In seguito ai saluti istituzionali sarà lasciata la parola ai professionisti che hanno gestito le attività all’interno delle scuole partner. Ossia Maria Grazia Sias (pedagogista), Giovanni Luigi Becca (educatore), Stefania Galesi (educatrice), Umberto Manunta (pedagogista clinico), Ilenia Sanna (pedagogista e supervisore ABA).

A conclusione della mattinata sono previsti gli interventi di Silvio Premoli e Luca Galassi. Il primo è docente Pedagogia Generale e Sociale (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Mentre il secondo è Direttore del Servizio Politiche Scolastiche della Regione Autonoma della Sardegna.

Nel pomeriggio si svolgerà una Tavola Rotonda dedicata ai professionisti del Servizio Educativo Territoriale intitolata “Professionisti a confronto nei servizi educativi territoriali”. In essa, partendo dalle esperienze degli educatori del Servizio Educativo Territoriale (SET), si confronteranno Battistina Oliva, Assistente Sociale Comune di Sassari, Massimo Basciu, Educatore Professionale del Comune di Sassari, Silvio Premoli, docente di Pedagogia Generale e Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Luisa Pandolfi, Docente di Pedagogia Sperimentale, Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione – UNISS.

Progetto “ST.OP (studenti operativi): scuola e famiglia insieme per ripartire”

Il progetto è stato presentato nel bando “ALTRI PRODIGI” della Regione Autonoma della Sardegna. Inoltre, è finanziato dal fondo POR FSE 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 9.1.2. Ossia i servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Esempio adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare”.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui