Progetto bike box, Italia dei Diritti sollecita l’attivazione dei parcheggi per biciclette nelle stazioni metro di Roma

Il movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro chiede alla giunta capitolina notizie circa l’attivazione delle bike box alle stazioni della metropolitana di Roma sperando che vengano messe in funzione prima che qualcuno le renda inutilizzabili

Roma 04 marzo 2023: Dove sono le bike box? Italia dei Diritti, attraverso il segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Carlo Spinelli, pretende risposte dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Non c’è infatti traccia dei 408 parcheggi per biciclette previsti in 7 stazioni della metropolitana romana ad apertura comandata e finanziati con fondi europei. Questi dovrebbero permettere ai bikers di lasciare la loro bicicletta senza correre il rischio che la rubino o vandalizzino.

“Questo progetto – ci dice Carlo Spinelli – è stato finanziato con delibere di giunta del 2015 ( n. 350 ). A guidare il comune di Roma c’era Ignazio Marino. Ma anche nel 2020 (delibera n. 259 ) con Sindaco Virginia Raggi. Attingendo da fondi europei, ha lo scopo di far lasciare, in tutta sicurezza, le biciclette nelle stazioni metropolitane di Roma. Incentiverebbe così gli spostamenti verso a da le stazioni metro con un mezzo di trasporto green.”

Spiega Spinelli che “Non hanno ancora attivato questo progetto . Ciò nonostante, in alcune delle sette stazioni individuate hanno già posizionato le bike box ( vedi Anagnina ed Eur Magliana ). Non vorrei che, come spesso succede, dovremo aspettare fino a quando, per atti vandalici o incuria nel tempo, questi box saranno inutilizzabili. Ilcosto del progetto è di oltre un milione di euro. Speriamo che facciano funzionare l’iniziativa a dovere.” Conclude Spinelli “Non come i raccoglitori della plastica nelle stazioni metro di Roma che sono spesso inutilizzabili perché non svuotati regolarmente”.

