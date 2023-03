Presentazione libro “Vichinghi storia degli uomini del nord”, venerdi’ 17 marzo – Palazzo Siotto Cagliari

Venerdì 17 marzo, alle ore 18.00, appuntamento a Palazzo Siotto (via dei Genovesi 114, Cagliari) nel cuore del quartiere Castello, per la presentazione del saggio “Vichinghi, Storia degli uomini del Nord” scritto da Alberto Massaiu.

advertisement

Presentazione libro “Vichinghi storia degli uomini del nord”

Le vicende degli antichi norreni affascinano per la loro portata geografica. Norvegesi, danesi e svedesi uscirono dalle tenebre della storia nell’VIII secolo, infrangendosi come gelide ondate di burrasca sulle coste e i fiumi d’Europa.

Con le loro lunghe navi ornate di teste di drago, orso o lupo sbarcarono in quelle che ora sono le moderne Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Portogallo, Italia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania.

Coloni scandinavi fondarono i primi insediamenti umani in Islanda e in Groenlandia, e alcuni di loro sfidarono l’incognita dell’Oceano Atlantico fino al Vinland, in Canada.

Guerrieri di sangue vichingo servirono nella guardia degli imperatori romani d’oriente; mentre altri stabilirono turbolenti regni sulle isole britanniche, in Francia, in Russia e persino in Italia meridionale; lasciando un’impronta indelebile sulle vicende storiche e la cultura di quelle regioni.

Un’occasione per affacciarsi su questi affascinanti temi, interloquire con l’autore e approfondire le vicende citate.

«Un saggio – come spiega Massaiu – che si rivolge agli appassionati del mondo vichingo, ma che si presta alla lettura da parte di una platea più ampia, grazie al suo carattere divulgativo»

Note sull’autore

Alberto Massaiu, classe 1989, originario di Sassari, dopo la maturità presso il liceo classico cittadino D.A. Azuni, vola a Roma dove consegue la laurea in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli.

Lo scrittore ha inoltre trascorso alcuni mesi all’estero, in particolare in Grecia e in Nuova Zelanda, dove ha lavorato e viaggiato, interagendo con una terra ancora per molti aspetti vergine e intatta, assaporando un’esperienza di vita unica nel suo genere.

Appassionato di storia, folklore, cultura, politica, strategia e misteri antichi e moderni, è autore di diversi testi, a partire da 2018.