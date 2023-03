Domani (giovedì 16 marzo) h 18 presentazione di “Sartiglia/ Leggenda di primavera” – nel Fuaié del Teatro Massimo di Cagliari

Focus sulle origini dell’antica giostra equestre con “Sartiglia / Leggenda di primavera”; la nuova graphic novel pubblicata da Camena Edizioni, con testi di Stefano Obino e illustrazioni di Matteo Calabrò:

che sarà presentata DOMANI ( giovedì 16 marzo ) alle 18 nel Fuaié del Teatro Massimo di Cagliari; nell’incontro con gli autori coordinato dallo scrittore Andrea Fulgheri sotto le insegne di Legger_ezza 2023 / Promozione della Lettura – V edizione; a cura del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con la Libreria Edumondo.

Una storia fantastica sulle origini della corsa alla stella che si celebra a Oristano in occasione del Carnevale; tra miti pagani e riti propiziatori del mondo agropastorale:

Stefano Obino immagina l’incontro di un cavaliere con un fauno, che lo trasformerà in Componidori, figura enigmatica e androgina, dal volto celato dietro una maschera; alla cui abilità viene affidata l’abbondanza del raccolto come la prosperità futura della città.

Nella realtà la nascita della Sartiglia è probabilmente legata alle spettacolari giostre:

in cui i i cavalieri davano prova della propria bravura, esibendosi davanti ai sovrani e agli esponenti dell’aristocrazia; così come alle tradizionali feste per il risveglio della natura alla fine dell’inverno, in un’alchimia di sacro e profano fino al codificarsi nel tempo di un preciso cerimoniale; in cui acquista particolare rilievo l’elezione e la vestizione de Su Componidori.

Le suggestive ipotesi sul valore simbolico della corsa e dell’apparizione di questa creatura misteriosa, né uomo né donna che conduce la gara e infine benedice la folla con sa pippia de maju; scacciando demoni e spiriti maligni con una promessa di fecondità della terra rimandano alle antiche civiltà contadine:

per cui il succedersi delle stagioni e delle annate buone e cattive faceva la differenza tra il benessere, premio della fatica e la fame, specialmente in tempi di guerra e carestie.

“Sartiglia / Leggenda di primavera”

“Sartiglia / Leggenda di primavera” propone in una chiave narrativa particolarmente adatta a un pubblico di giovanissimi una spiegazione del rito e dell’importanza della giostra; che continua ad affascinare e attrarre numerosi turisti da tutta l’Isola e dal mondo, desiderosi di assistere all’impresa de Su Componidori e dei cavalieri che tentano d’infilzare la stella, oltre alle acrobatiche esibizioni delle pariglie, in un evento dal gusto quasi medioevale che rimanda all’epoca delle Crociate sia pure in un’elaborazione successiva dato che le prime attestazioni risalgono al Cinquecento.

Nel libro Stefano Obino riscopre la Sartiglia della sua infanzia:

una tradizione secolare vissuta con viva partecipazione dalle famiglie oristanesi e non solo, parte del folklore e dell’identità; e perfino il paesaggio è quello noto e riconoscibile della foresta del Monte Arci:

dove, presso la fontana de S’Acqua Frida, il protagonista incontra l’essere magico che lo investe di un ruolo da “semidio”, ovvero Su Componidori.

Le illustrazioni di Matteo Calabrò

Le illustrazioni di Matteo Calabrò mettono in risalto l’impatto visivo e la velocità della corsa che trasfigura nel periodo del Carnevale la città di Eleonora, nel ricordo di antichi fasti e insieme di una sfida difficile e perfino rischiosa come la gara in cui i più valenti cavalieri si mettono in gioco per conquistare con le stelle un florido avvenire alla comunità.

Il linguaggio dei fumetti permette di svelare, insieme alla inedita leggenda sull’investitura del primo Capo Corsa, tutta la fascinazione di un rito ancestrale che si compie sotto lo sguardo del pubblico; tra l’emozione e il brivido della corsa e la serietà e l’assoluta concentrazione dei partecipanti, tesi a ben figurare nell’icastica rappresentazione dell’arte equestre e guerriera, tra passato e futuro.

