Presentazione del volume «Cronaca casanatense», 23 marzo, ore 16.30

Giovedì 23 marzo, dalle ore 16.30, presso il Salone monumentale della Biblioteca Casanatense (Roma, via S. Ignazio, 52), si terrà la presentazione del volume di Angela Adriana Cavarra, «Cronaca casanatense: centocinquant’anni di gestione laica», promossa dal Ministero della Cultura (MiC), dalla Biblioteca Casanatense e dalla casa editrice Il Sextante.

Con «Cronaca Casanatense» l’Autrice ha voluto riandare ai percorsi storici seguiti nei centocinquant’anni di gestione statale dalla più importante biblioteca di conservazione di Roma. Protagonisti di questo excursus, articolato in quattro capitoli, sono coloro che in questi anni con lungimiranza, intelligenza e abnegazione ne hanno guidato le sorti.

Con il valido supporto della documentazione dell’Archivio storico casanatense e del cospicuo Archivio storico della Biblioteca nazionale centrale di Roma, alla quale, in base all’art. 8 del Regolamento organico delle biblioteche governative, la Casanatense fino a tutto il 1884 fu «amministrativamente riunita», è stata ricreata l’appassionata attività dei direttori statali che hanno dedicato ogni momento della loro vita professionale per riuscire nell’intento di «restituire alla Casanatense il prestigio e lo splendore di un tempo».

Il volume, corredato dal consueto apparato bibliografico (riferimenti bibliografici, indice dei nomi, etc.) e da illustrazioni, inaugura la collana “Il Sextante Casanatense” diretta da Lucia Marchi (Direttrice della Biblioteca Casanatense), e sarà presentato da Gaetano Sabatini (Direttore dell’ISEM-CNR) – che nell’ambito degli studi da lui condotti sui rapporti tra la Santa Sede e le monarchie iberiche nei secoli XVI-XVII, si è interessato alla figura di Mattia Casanate, alto magistrato del vicereame di Napoli e padre del cardinale Girolamo, fondatore della Biblioteca – e da Valentina Sestini (Università di Roma Sapienza), i cui interessi sono focalizzati sulla storia del libro e delle biblioteche.