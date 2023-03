Premio enoletterario Vermentino: al via la settima edizione

Al via la settima edizione del Premio enoletterario Vermentino

Prende il via la nuova edizione del Premio enoletterario Vermentino dedicato al tema del vino. L’iniziativa, ideata dalla Camera di Commercio di Sassari e realizzata in partenariato con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e con la collaborazione dei Consorzi di Tutela del Vermentino, si sta affermando sempre di più come simbolo di identificazione della filiera di settore unendo narrativa e mondo produttivo.

Questa sarà la 7ª edizione e le Case Editrici italiane avranno tempo sino al 30 giugno 2023 (farà fede il timbro postale) per inviare la candidatura alla Camera di Commercio di Sassari di una o due opere di narrativa italiana, che toccano aspetti del mondo vitivinicolo. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Tecnica del Premio all’indirizzo: premiovermentino@ss.camcom.it o ai recapiti telefonici 079 2080361 (Graziella Sau); 0792080204 (Valentina Marzano). Tutti gli aggiornamenti sul sito web dedicato premioletterariovermentino.ss.camcom.it e sulle nuove pagine social Facebook e Instagram.

advertisement

Nascita del Premio

Nel 2016 la Camera di Commercio di Sassari ha un’intuizione. Far fare un salto di qualità alla manifestazione “Benvenuto Vermentino”, il contest di riferimento per la promozione dell’omonimo vitigno. Si tratta di un’eccellenza tra le produzioni locali e un solido fattore di crescita economica e sviluppo turistico del territorio, a livello regionale, nazionale ed europeo. Nasce così il Premio eno-letterario “Vermentino”. Il premio, attraverso la dimensione culturale, dà una vera e propria impronta caratterizzante allo speciale vitigno.

E’ rivolto alle Case Editrici. Viene assegnato a quell’opera di narrativa italiana edita, in grado di cogliere in maniera unica ed originale, aspetti peculiari e significativi del variegato mondo vitivinicolo e del lavoro nei campi tra i grappoli d’uva e i filari.

Il Premio eno-letterario prende forma il 7 ottobre 2017. L’edizione lancio ha visto la premiazione alla carriera della scrittrice di fama internazionale Simonetta Agnello Hornby. E a poco a poco, con le successive edizioni, si veste del titolo di “nazionale”, affermandosi come concorso unico nel suo genere per la capacità di unire il mondo produttivo a quello letterario.

Come nasce l’idea

Il Premio prende spunto da uno dei vitigni a Bacca bianca caratteristico di diverse regioni italiane, tra cui Liguria, Toscana e Sardegna. Ossia il Vermentino che trova in Gallura il suo apice con la denominazione di origine DOCG. Con lo sguardo rivolto da un lato alla manifestazione “Benvenuto Vermentino”, il contest di riferimento che vede protagonista questo particolare vitigno, dall’altro lato ai Consorzi di Tutela del Vermentino per l’individuazione di un simbolo capace di creare un forte elemento identitario tra la terra, i suoi frutti, il lavoro nei campi e le tradizioni che si tramandano di padre in figlio.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui