Poste Italiane: Sassari, la cartolina e l’annullo per la giornata mondiale della donna negli uffici postali di Via Brigata Sassari e Via Luna e Sole

Una cartolina e un annullo delle Poste Italiane per l’importante ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna a Sassari

Sassari, 3 marzo 2023 – Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna. L’8 Marzo, infatti, anche Poste Italiane vuole vuole ricordare le lotte e le conquiste sociali, ma anche le discriminazioni di cui è stato ed è ancora oggetto il genere femminile. Per questo, anche nel corrente anno, ha voluto adottare un’iniziativa filatetica. La ricorrenza quest’anno sarà celebrata da una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista. Ma anche per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario. advertisement

Il prodotto filatelico è già disponibile, in questi giorni, negli uffici postali con sportello filatelico di Sassari Centro (via Brigata Sassari) e di Sassari 5 (via Luna e Sole). Ma non solo: si potrà ottenere anche negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale. Non solo: infatti dal 2 all’8 marzo sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.

Per altri articoli sulle ricorrenze clicca qui.