POSTE ITALIANE: MANDAS, UN NUOVO IMPIANTO D’ALLARME PER L’UFFICIO POSTALE DI VIA ITALIA

Prosegue il programma di impegni di Poste Italiane a favore della sicurezza degli uffici postali della Sardegna Meridionale. Da ieri, infatti, è operativo il nuovo impianto d’allarme installato presso la sede di via Italia a Mandas.

Nelle due provincie meridionali dell’isola salgono a 146 gli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, composti da 704 telecamere, operativi presso gli uffici postali e le sedi di Poste Italiane. Questi impianti di sicurezza si inseriscono in un complesso sistema di tele e videosorveglianza, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, che consente di tenere sotto monitoraggio su scala nazionale 15mila sedi di Poste Italiane tra uffici e centri di smistamento. Oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali aziendali e a contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, il nuovo sistema installato presso la sede di viale Repubblica consente, attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva, di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi all’ATM Postamat, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

Inoltre, con particolare riferimento alla Città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna, Poste Italiane ha dotato 189 uffici postali di caveau blindato con speciali casseforti ad apertura temporizzata e 392 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. In una molteplicità di situazioni, nel corso del 2022 Poste Italiane ha anche predisposto e attivato ulteriori misure di prevenzione anticrimine per gli uffici postali delle due province meridionali dell’isola come la presenza di guardie giurate per oltre 2.000 ore durante l’orario di apertura al pubblico e l’attivazione di ronde di vigilanza sul territorio in orario sia diurno che notturno.

Grazie a questi interventi, alla collaborazione con le forze dell’ordine e più in generale agli investimenti sul comparto sicurezza effettuati dall’azienda, sul totale dei tentativi di furto commessi dal 2021 al 2022 negli uffici postali della Sardegna la percentuale di quelli sventati è di circa l’88%.

Inaugurato a Roma il nuovo Centro di Prevenzioni Frodi.

A conferma della grande attenzione alla sicurezza, anche sui servizi, che Poste Italiane offre ai suoi 35 milioni di clienti è stato inaugurato, nei giorni scorsi, un nuovo Centro Antifrodi dai vertici dell’Azienda: la Presidente Maria Bianca Farina, l’Amministratore delegato Matteo Del Fante e il Condirettore Generale Giuseppe Lasco. Il nuovo centro vigila 24 ore su 24, adottando le tecnologie più avanzate nell’attività di Fraud Management e Fraud Intelligence, sulle transazioni effettuate negli oltre 12.300 uffici postali d’Italia e online, attraverso le carte di pagamento, sulle operazioni di ecommerce e su quelle del ramo assicurativo di Poste Vita. Sono oltre cento gli specialisti impiegati, con una lunga esperienza nel campo della cyber security, insieme a giovani neolaureati selezionati dalle migliori università.