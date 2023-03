Poste Italiane: la filiale provinciale di Nuoro premiata a Roma nel corso del meeting “Champion protezione”

La squadra nuorese ottiene il primo posto in Italia per le polizze Poste Vivere Protetti e per i preventivi Poste Guidare Sicuri

Nuoro, 29 marzo 2023 – Importanti riconoscimenti per la filiale provinciale di Nuoro di Poste Italiane sono arrivati durante l’incontro celebrativo “Champions Protezione”; che si è svolto nei giorni scorsi nella sala meeting dello Sheraton di Roma.

In questa occasione sono state premiate le migliori Filiali e i migliori Uffici Postali di tutta Italia che si sono distinti nei periodi presi in considerazione del 2022 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nel collocamento delle polizze Poste Vivere Protetti e sui preventivi di Poste Guidare Sicuri.

In particolare, la filiale provinciale di Nuoro, che comprende 95 uffici postali, ha ottenuto il primo posto a livello nazionale; sia per le polizze Poste Vivere Protetti che per i preventivi Poste Guidare Sicuri.

L’incontro

All’incontro, condotto da Nicola Piccioli, Responsabile Supporto Prodotti e Servizi Mass Market di Poste Italiane, hanno partecipato oltre 240 dipendenti di tutta Italia, tra Direttori e Responsabili Commerciali provinciali e Direttori degli Uffici Postali.

In rappresentanza della filiale nuorese erano presenti, oltre al direttore di filiale Andrea Madeddu e alla responsabile commerciale Patrizia Marras, anche:

un referente di prodotto; un referente commerciale di zona; uno specialista commerciale mobile; tre consulenti commerciali, e i direttori degli uffici postali di Nuoro Crispi, Budoni, Tortolì e Suni.

Dichiarazioni

Soddisfazione per il direttore della filiale provinciale di Nuoro Andrea Madeddu: “Siamo molto soddisfatti – commenta il responsabile – dei risultati raggiunti dalla nostra filiale, che sono frutto di un grande lavoro di squadra svolto quotidianamente da tutti i colleghi del territorio. Mettere sempre al centro l’interesse del cliente, nel tentativo di rispondere al meglio a ogni sua necessità in termini di protezione: questa è la strada giusta, e questo è ciò che ci ha consentito di primeggiare a livello nazionale”.

“Siamo chiamati a dare risposte ai clienti – ammette la responsabile Commerciale di Filiale Patrizia Marras – per quanto attiene alla protezione della persona e dei beni, e lo facciamo tutti i giorni, nel territorio, cercando di mettere in campo le nostre competenze e i nostri valori etici: credo sia questo il segreto di questo nostro, speriamo solo il primo di una lunga serie, successo.