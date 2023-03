Poste Italiane, Cagliari e Sud Sardegna: quota rosa al 60%. La testimonianza di Veronica Casari

Poste Italiane si conferma un’azienda “rosa” non solo nel nuorese – come abbiamo già avuto modo di documentare nei giorni scorsi – ma anche a Cagliari e nel Sud Sardegna. Prendendo in considerazione le due province, la percentuale di dipendenti donna negli uffici postali è del 60%; su un totale di 150 uffici, sono quaranta quelli completamente al femminile. La testimonianza di Veronica Casari, consulente finanziario presso la sede di Piazza del Carmine a Cagliari

Nella Filiale Cagliari/Sud Sardegna di Poste Italiane, tra gli uffici postali in cui prevalgono le quote rosa, vi è la sede di Piazza del Carmine a Cagliari. Tra le dipendenti figura anche Veronica Casari: consulente finanziario, ogliastrina, trentaduenne, una laurea Magistrale in scienze economiche con indirizzo mercati finanziari conseguita presso l’Università di Cagliari.

“Ritengo sia ancora oggi importante parlare di parità di genere. É necessario se si desidera migliorare la società. É imprescindibile se si desidera innescare un cambiamento a livello mentale e culturale. Certamente questo si può fare già a partire dalla scuola. Sono però altresì importanti le iniziative promosse dalla società civile e imprenditoriale.

Poste Italiane, per l’importanza e il peso che storicamente le donne hanno avuto e continuano ad avere in tutte le strutture e i ruoli del Gruppo, credo sia un esempio da seguire. La nostra è un’azienda in cui le risorse umane sono in prevalenza femminili e che si è posta come obiettivo l’annullamento del gap di genere.

Nel mio ufficio, ad esempio, sono affiancata da quattro colleghe consulenti e da una direttrice, oltre che da numerose colleghe operatrici di sportello.

Mi ritengo fortunata a lavorare in un ambiente dove non mi sento discriminata perché donna. Qui ho le stesse opportunità di crescita dei miei colleghi di genere maschile. Il rispetto si acquisisce sul campo. Ciascuno deve dare il proprio contributo per impegnarsi a far comprendere che siamo tutti persone. Solo così potremo combattere alcuni stereotipi secolari“.

