Porto Cervo: arriva “Lo Yacht che verrà”

A Porto Cervo torna, dopo tre anni di pausa causata dagli straordinari eventi internazionali, l’unico appuntamento per la grande nautica. Evento che si pone l’obiettivo prioritario di costruire un ponte di economia, cultura e ricchezza, fra il mercato del lusso dei mega yacht e i territori, dalle coste alla comunità, al lavoro.

Si svolgerà il 21 aprile prossimo a Porto Cervo, la sesta edizione del Forum del lusso possibile, organizzato da Federagenti e da Federagenti Yacht. Un convegno-dibattito che sarà chiamato a tracciare la rotta dello “Yacht che verrà”. E quindi della trasformazione in atto dei principi costruttivi degli yacht, della ricerca della massima sostenibilità, di nuovi itinerari e nuove esperienze. Nonchè degli identikit della nuova generazione di armatori e ospiti nonché delle ricadute possibili e ipotizzabili anche in chiave di programmazione turistica dei territori e di indotto per le comunità locali.

Capitale indiscussa della Costa Smeralda, Porto Cervo è una frazione costiera del centro gallurese di Arzachena, con poche centinaia di residenti. D’estate diventa una straordinaria e scintillante sfilata di panfili, yacht e personaggi famosi: in piazzetta facile ritrovarsi a fare shopping con divi di cinema e televisione. Ogni giorno è un alternarsi continuo di appuntamenti con il jet set internazionale: feste, mondanità, eventi sportivi, golf in particolare.

Il borgo sul mare è sorto attorno a un’insenatura naturale che ricorda un cervo. Il porto vecchio risale agli anni Sessanta del XX secolo. Anno in cui con un’intuizione geniale il principe Karim Aga Khan IV, affascinato dalla bellezza del tratto di costa, decise di comprare le terre di quest’angolo di Gallura e di dare vita al paradiso del turismo internazionale d’élite.

Negli anni Ottanta iniziarono i lavori per la costruzione del nuovo porto turistico. Oggi è uno dei più grandi e attrezzati del Mediterraneo (700 posti posti-barca). Da vari anni consecutivi insignito della Bandiera Blu per gli approdi turistici, premio conferito dalla Fee (Foundation for Environmental Education) per qualità delle acque, servizi offerti e sostenibilità. Il porto è sede dell’Yacht club Costa Smeralda, prestigioso club organizzatore di regate veliche internazionali. Camminando sulle banchine ammirerai ormeggiate le imbarcazioni di ricchi personaggi.

