Polizia di Stato Cagliari: le news. Arrestato un 34enne per spaccio di droga nel territorio del sulcis-iglesiente.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza un uomo, di 34 anni, per il reato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Polizia di Stato Cagliari, le novità:

Gli agenti del Commissariato di Iglesias e del Commissariato di Carbonia, nella giornata di lunedì, hanno individuato il soggetto.

Noto per essere dedito allo spaccio di droga, mentre percorreva la Strada Statale 126 a bordo della sua autovettura.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato una breve fuga terminata qualche minuto dopo essere stato bloccato dagli stessi agenti.

A bordo del veicolo sono stati rinvenuti circa 14 gr. di hashish, delle pastiglie di Bubrenorfina e Naloxone e la somma in contanti di 200 euro.

Ritenute provento dell’attività illecita.

La perquisizione è stata estesa anche presso il suo domicilio con esito positivo in quanto è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente.

Occultata in vari locali della casa, ed in particolare 28 gr. di hashish, 10 grammi di marijuana, 6 boccette di metadone, un bilancino di precisione elettronico.

E altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 34enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Il G.I.P., nell’udienza con rito direttissima svoltasi nella mattinata di ieri, ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.

