Al via i fondi di venture capital per la transizione ecologica e digitale. Startup e piccole e medie imprese possono presentare progetti finanziati con risorse europee comprese nel Pnrr per 550 milioni di euro. L’obiettivo è stimolare la crescita del Paese tramite investimenti di capitale di rischio. Nello specifico, le risorse attingono a due fondi: il “Green Transition Fund” e il “Digital Transition Fund”.

fsc/gsl