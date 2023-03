Pistone cancello automatico: informazioni utili per acquistarlo e montarlo

Il pistone cancello automatico è un componente essenziale per l’automazione del cancello di casa. Questo dispositivo permette di aprire e chiudere il cancello in modo automatico, offrendo una maggiore comodità e sicurezza all’abitazione. Questo componente è composto da un cilindro che, azionato da un motore elettrico, spinge o tira il cancello per aprirlo o chiuderlo. Viene utilizzato in diverse tipologie di cancelli, come cancelli a battente o scorrevoli di varie dimensioni. Come vedremo in questo approfondimento è importante sceglierne uno di buona qualità perché dei pistoni scarsi potrebbero danneggiarsi anzitempo o causare guasti frequenti.

I pistoni cancello automatico differiscono anche in base al peso e alla grandezza del cancello per cui, quando ci accingiamo ad acquistarne uno, dovremo avere a portata di mano le misure generali delle porte del cancello da automatizzare.

Come funziona il pistone cancello automatico?

Il pistone cancello automatico è un componente che consente di aprire e chiudere il cancello in modo automatico e funziona grazie all’azione combinata di un motore elettrico e di un cilindro. In particolare il motore elettrico è alimentato da una fonte di energia con la quale aziona il cilindro, che a sua volta spinge o tira il cancello per aprirlo o chiuderlo. Il cilindro, invece, è montato sulla struttura del cancello e si adatta alle sue dimensioni e al suo peso.

Per aprire il cancello, quindi, il motore elettrico aziona il cilindro che eserciterà una spinta su di esso, facendolo scorrere lungo le guide di scorrimento. Lo stesso procedimento avviene per la chiusura perché il motore elettrico aziona il cilindro che eserciterà una trazione sul cancello per farlo tornare in posizione chiusa.

Il funzionamento del pistone cancello automatico può essere controllato da un telecomando, da un pulsante a muro o da una centralina di comando. Chiaramente è sempre dotato di sistemi di sicurezza, come i sensori che interrompono il funzionamento in caso di ostacoli presenti sulle guide di scorrimento.

Fattori per la scelta di un pistone per cancelli elettrici

Il pistone cancello elettrico ha un costo che varia in base a diverse caratteristiche e fattori, tipo le dimensioni del cancello, il peso delle porte da far scorrere, la potenza del motore e il tipo di attivazione a distanza desiderata. Di norma i prezzi dei pistoni per cancelli elettrici possono oscillare da circa 200 euro a oltre 1000 euro, un range molto variabile anche in base all’assortimento di accessori presenti in confezione.

Il prezzo, tuttavia, non è l’unico valore da considerare nella scelta del pistone per cancello automatico. Difatti sarà preferibile sceglierne uno adeguato alle dimensioni e al peso del cancello, in modo da poter contare su un funzionamento sicuro nel tempo. La potenza del motore, inoltre, deve essere proporzionata alle dimensioni e al peso del cancello, in modo da evitare problemi di funzionamento o guasti.

Infine c’è da considerare il tipo di attivazione a distanza desiderata, a scelta tra telecomando, pulsante a muro o centralina di comando. Questa scelta, chiaramente, dipende dalle esigenze personali e dalle caratteristiche dell’abitazione.

In conclusione per fare una buona scelta consigliamo di valutare attentamente le diverse opzioni presenti sul mercato e di decidere tenendo conto del fatto per cui le componenti di automatizzazione dei cancelli sono sempre esposte alle intemperie, motivo per cui devono essere robuste e resistenti.