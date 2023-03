Per l’Italia nuove sfide del turismo globale

Dopo il difficile periodo della pandemia, il turismo in Italia vive una nuova fase, mentre cresce l’interesse di investitori e operatori professionali verso il nostro Paese.

Di questo e della necessità di trovare una via per affermarsi sullo scacchiere internazionale si è discusso durante il 1° Hotellerie Summit di Pambianco dedicato al mondo dell’ospitalità.

