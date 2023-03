Per l’Alghero un punto sul campo del Ploaghe.

Stesso risultato dell’andata per i giallorossi. In gol Nino Pinna nella ripresa. Ora sono 4 i punti di vantaggio sul Valledoria

Campionato di Prima Categoria – Girone E – Nona giornata di ritorno

Tra Ploaghe 1994 e Alghero finisce 1-1, esattamente come all’andata. Ed è forse il risultato più giusto per quanto visto in campo. Con il pareggio di oggi, il quinto stagionale e il terzo consecutivo in trasferta, la formazione giallorossa sale a quota 50 in classifica. Ora sono 4 i punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice Valledoria.

Brutto primo tempo, decisamente sottotono per i giallorossi. Al 19’ Gaddia approfitta dell’Alghero sbilanciato in avanti e vedendo Frau fuori dai pali lo supera con un pallonetto che prima colpisce la parte bassa della traversa poi finisce oltre la rete. L’Alghero ha subito l’occasione per pareggiare: Mula è bravo a smarcarsi in area poi serve sotto porta Nino Pinna che manca il tocco vincente da ottima posizione. Al 29’ Delizos con una gran destro al volo costringe Frau all’intervento prodigioso. Due minuti dopo lo stesso attaccante ploaghese grazia l’Alghero spedendo alto a due passi dalla porta. Dopo la mezz’ora si vede finalmente la formazione giallorossa: al 33’ Nino Pinna impegna il portiere di casa con un sinistro da fuori area, mentre al 39’ ci prova Mereu su punizione, trovando ancora la risposta di Decortis. Quest’ultimo è ancora bravo sul tap-in di Mula, ben servito da Fermina al 44’.

Nella ripresa l’Alghero trova subito il pari: al 5’ Matteo Tedde dalla corsia sinistra pennella un cross sul quale non arriva Fermina ma che finisce a Nino Pinna, bravo a trafiggere il portiere col sinistro. Secondo tempo che scorre via senza grandi emozioni ma proprio allo scadere il portiere del Ploaghe si supera sul colpo di testa di Correddu.

L’Alghero manca l’appuntamento con la vittoria ma conquista un punto su un campo difficile. Ora testa alla prossima partita, sabato 25 marzo, in casa contro il Sorso.

TABELLINO PLOAGHE 1994 – ALGHERO 1-1

PLOAGHE 1994: Decortis, Annunziata, Mudadu, El Kamch (39’ st Tedde), Pibiri, Masala, Gaddia, Pace, Delizos, Deledda (25’ st Cedrello), Florenzano. In panchina: Binkovski, Solinas, Ledda, Carta. Allenatore: Elia Uleri

ALGHERO: Frau, Caddeo (17’ st Correddu), Mar. Tedde (42’ st Puddu), Mereu, Sini, Urgias, P. Pinna (17’ st Manunta), Mula, G. Pinna (29’ st Livesi), Fermina, Mat. Tedde. In panchina: Sechi, Libi, Sasso, Marras, Martinez. Allenatore: Gianni Piras

RETI: 19’ Gaddia; 5’ st G. Pinna