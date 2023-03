Paolo F. Bragaglia: nuova edizione in cassetta di “The man from the lab | Stereo8”

Nuova edizione limitata in cassetta Stereo8 per l’album “pandemico” del compositore elettronico marchigiano: l’ultimo esperimento esoterico dell’uomo del laboratorio

Venerdì 3 marzo verrà pubblicata una ristampa da collezione di “The Man from the Lab”, l’album di Paolo F. Bragaglia uscito in CD e digitale nel novembre 2021 per Minus Habens Records. Si tratta di un’edizione limitata di venticinque copie numerate e firmate su cassetta Stereo8. Ossia un formato fisico singolare, decisamente obsoleto ma assolutamente affascinante ed in linea con lo spirito del progetto .

L’album

L’album “The Man from the Lab” di Paolo F. Bragaglia è un concept strumentale (con un solo brano cantato) che è stato concepito, realizzato e prodotto durante il primo lockdown pandemico del 2020. E’ tutto incentrato su di una rilettura stilistica di una certa new-wave elettronica, soprattutto inglese, dei primi anni ’80, con sonorità proprie di certe colonne sonore che rimandano alla fantascienza d’epoca. Suoni rigorosamente analogici combinati, però, con sonorità contemporanee per giocare stilisticamente con i piani temporali senza appiattirsi sull’ispirazione troppo diretta rispetto ai modelli di riferimento.

Il lavoro può, quindi, considerarsi la colonna sonora elettronica di un’immaginaria serie televisiva prodotta in un’altra dimensione. E ambientata in un laboratorio di biologia sperimentale segreto e in un mondo distopico alla fine degli anni ’70 .

Fantascienza, distopia e ucronia, come specchi tra diversi piani spazio-temporali, per attivare suggestioni musicali appropriate ad evocare umori e fantasmi del nostro mondo contemporaneo, in maniera immaginifica e con un un’estetica retro-futurista.

In quest’ottica, la nuova ristampa vuole evocare la riscoperta di una sorta di “capsula” dimensionale e temporale dove un’edizione dell’album è rimasta imprigionata per lunghi anni in un medium dimenticato dal tempo, rafforzando il paradosso spazio/temporale dell’intero disco.

Breve biografia di Paolo F. Bragaglia

Compositore elettronico marchigiano nato musicalmente in un mondo analogico, Paolo F. Bragaglia giunge ai nostri giorni digitali attraverso un percorso caratterizzato dal costante interesse per la metamorfosi del suono attraverso i generi musicali.

Coinvolto nella scena storica della new wave marchigiana, ha dato vita a numerosi gruppi tra cui Tzar’s Revox e 3B Unit. L’esplorazione di nuovi mondi sonori l’ha sempre spinto a ricercare i possibili coinvolgimenti della musica con l’immagine in movimento, la scena, l’architettura. Da qui, un’intensa carriera come compositore di colonne sonore, con lavori nella danza, nel teatro, nelle gallerie d’arte, con una costante fascinazione per il confronto tra melodia e sperimentazione.

Ha composto innumerevoli musiche per spot pubblicitari, documentari, musica per televisione e film proiettati in festival di tutto il mondo (ha contribuito di recente alla colonna sonora originale del film “Io sono Vera – Vera de Verdad” di Beniamino Catena) ed ha lavorato in numerosi spettacoli teatrali e audiovisivi. Profondamente coinvolto nell’uso delle tecnologie interattive per la fruizione della musica, ha anche ideato il progetto di realtà aumentata “Geotracks”, basato sulla geo-localizzazione di brani musicali e letture di poesie in luoghi sensibili.

Autore di sette album pubblicati, ha collaborato con un considerevole numero di musicisti, registi ed artisti. Tra cui Mauro Pagani (ospite nel suo primo album “Magnum Chaos” del 1999), Steve Piccolo, Monica Demuru, Howie B, Roberto Paci Dalò e Robert Lippo. Inoltre si è esibito con vari progetti in numerosi festival come Time Zones, Dancity, Cinematica, Rassegna di Nuova Musica, Spaziomusica, Ipercorpo e Beach Bum Festival.Fondatore e direttore del festival di musica elettronica Acusmatiq (ad Ancona, dal 2006) e fondatore del Museo del Synth Marchigiano dedicato agli strumenti elettronici vintage realizzati nella sua regione di origine.

