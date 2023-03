Paolo Andreucci a lavoro con MRF Tyres al Rally Serras de Fafe

Continua per Paolo Andreucci il lavoro di sviluppo per MRF Tyres nella gara di apertura del FIA ERC. MRF Tyres schiera cinque equipaggi di rilievo nella prima prova del Campionato Europeo

Una amara rinuncia alla gara di casa per Paolo Andreucci, che la prossima settimana non potrà prendere il via al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally. Il pluricampione italiano per il terzo anno consecutivo è alle prese con lo sviluppo delle coperture indiane MRF Tyres; mentre la prossima settimana sarà impegnato col lavoro di sviluppo nella prima gara di apertura del Campionato Europeo. Appuntamento a Fafe, in Portogallo.

“Dispiace non poter essere al via del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio – ha commentato Paolo Andreucci-. È la gara di casa, dispiace davvero tanto, anche per i tanti amici che erano pronti per venire a fare il tifo per noi. Sarebbe stato inoltre importante per testare lo sviluppo delle gomme su asfalto; sopratutto in una gara dove abbiamo numerosi riscontri degli anni precedenti. Gli impegni con MRF mi portano però nell’europeo, dove continuerò nel mio lavoro di sviluppo per la scelta delle gomme e per valutare sul campo il comportamento delle stesse. C’è grande attenzione per la gara di apertura dell’europeo, al Rally Serras de Fafe ci sono iscritti 55 equipaggi, tutti di grande spessore e livello. Come Team MRF abbiamo un considerevole numero di equipaggi che si potranno contendere la vittoria della gara e iniziare a guadagnare punti per il campionato. Sarà fondamentale fare un buon lavoro nei test pre gara. Per questo motivo già da lunedì sarò lontano dalla Toscana. I miei programmi verranno resi pubblici la prossima settimana”.

Equipaggi in gara

Saranno cinque gli equipaggi che correranno con la livrea del produttore indiano. Primo fra tutti ci sarà Efren Llarena, navigato da Sara Fernandez, pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, al via con la nuova Skoda Fabia RS Rally2. A Llarena, che corre per il Team MRF Tyres, si aggiungono Simone Campedelli in coppia con Tania Canton, al via con la Skoda Fabia Rally2 Evo ed il Lettone Martins Sesks, navigato da Francis Renars, alla guida della Skoda Fabia RS Rally2, che al debutto stagionale sulla nuova vettura ha centrato il successo la scorsa settimana al Rally di Alūksne.

Gli altri due equipaggi correranno per MRF Tyres Dealer Team e sono il norvegese Mads Østberg, vincitore del WRC Rally de Portugal nel 2012, al via con Patrik Barth con il numero 5 nelle fiancate della Citroen C3 Rally2 preparata da Tagai Racing Technology e gli italiani Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, su Skoda Fabia Rally2 preparata da RaceSeven, la stessa squadra che si prende cura del destriero dei compagni di squadra vincitori del campionato Efrén Llarena e Sara Fernández.

